Этот сериал от Netflix 2025 года посмотрели уже 416 миллионов часов: всего 8 серий — а напряжение зашкаливает

5 марта 2026 07:58
Кадр из сериала «Монстр: История Эда Гина»

Зрители любят такие истории.

Криминальная антология «Монстр: История Эда Гина» от Райан Мерфи превратилась в глобальное событие для Netflix. Проект преодолел отметку в 416 миллионов часов просмотра — и это не просто громкая цифра, а показатель того, насколько точно платформа чувствует зрительские привычки.

Сюжет сериала

История разворачивается в Висконсине 1950-х и рассказывает о фермере Эде Гейне. Его сыграл Чарли Ханнэм, а роль фанатичной матери Августы досталась Лори Меткалф. Сериал исследует путь героя от изолированного одиночки до преступника, чья биография вдохновила целый пласт хоррора.

Почему восемь серий — идеальный формат

Проект состоит из восьми эпизодов — и это не случайность. Такой объем позволяет посмотреть историю за один уикенд, не теряя напряжения. В четырех сериях не хватает масштаба, в двенадцати легко увязнуть, а восемь — золотая середина для плотного триллера.

Мини-сериал дает ощущение законченности: зритель понимает, что это цельная история с финалом. Не нужно ждать продления или бояться отмены. Именно поэтому подобные проекты чаще досматривают до конца — а высокий процент досмотров напрямую влияет на рекомендации внутри платформы.

Эстетика как инструмент

Фирменный стиль Мерфи — глянцевая, почти выверенная до блеска подача мрачного материала — делает тяжелую тему визуально притягательной. Даже спорные художественные решения и исторические отступления работают на обсуждаемость.

В результате сериал становится не просто драмой о реальном преступлении, а культурным событием, которое обсуждают в соцсетях и на форумах. И пока зрители спорят, алгоритмы продолжают делать свое дело — удерживая внимание на восемь часов подряд.

Фото: Кадр из сериала «Монстр: История Эда Гина»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
