Этот сериал от Гая Ричи не зря стал хитом 2025 года и получил 76% на Rotten Tomatoes: продлили на 2 сезон без сомнений

Сериал «Гангстерленд» от Гая Ричи, где Том Харди в кожаном пальто решает судьбы преступных кланов, официально возвращается. После ошеломительного успеха первого сезона Paramount+ дал зелёный свет продолжению, и съёмки второго сезона уже стартовали.

Возвращение, которого ждали

Новость подтвердила студия Paramount+ в социальных сетях, опубликовав фото хлопушки с подписью «Мимолётное блаженство». Это лаконичное объявление стало сигналом: Ричи снова в деле. Съёмки стартовали 13 ноября, и по инсайдам, режиссёр готовит более масштабный сезон — с новыми сюжетными линиями и возвращением всех ключевых актёров.

Том Харди снова в эпицентре

Главный герой — Гарри да Соуза, уличный «решала», чьё обаяние опаснее пистолета. Роль Харди в «Гангстерленде» называют одной из лучших со времён «Табу». На экране ему снова составит пару Джоанна Фроггатт, сыгравшая его жену:

«Я всегда хотела сыграть жену гангстера — и вот она, наконец, нашлась», — призналась актриса.

Британский криминал, снятый со вкусом

«Гангстерленд» стал настоящим возвращением Гая Ричи к фирменному стилю — быстрые диалоги, безупречный монтаж и криминальные философии о деньгах и чести. В первом сезоне, помимо Харди, блистали Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн и Тоби Джонс. Сериал собрал 76 % положительных отзывов критиков и 71 % зрительских на Rotten Tomatoes.

Когда ждать премьеру

Если всё пойдёт по графику, второй сезон «Гангстерленда» выйдет в 2026 году. И судя по энтузиазму съёмочной группы, у сериала есть все шансы превратиться в новое «Карты, деньги, два ствола» — только в эпоху стриминга.

