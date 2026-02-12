Меню
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской

12 февраля 2026 18:37
Кадр из сериала «Без правил»

Зрители остались впечатлены актрисой.

«Ментовские войны» — редкий случай. Сериал, который превратился в настоящего долгожителя. Десятки сезонов, сотни серий, армия поклонников, которая не рассеялась даже спустя годы.

Его называют классикой российского криминального телевидения. И за этим успехом стоят не только актёры, но и люди, придумавшие этот мир.

Максим Есаулов и Андрей Романов — бывший опер и криминальный журналист. Они писали по памяти, потому что знали эту кухню изнутри.

Но если «Ментовские войны» вы уже пересмотрели несколько раз, а хочется проекта с таким же накалом и уровнем проработки сюжета, то обратите внимание на другую картину от тех же авторов — сериал «Без правил» с рейтингом 8,1.

Сюжет сериала «Без правил»

Ольга Лебедева привыкла всё держать под контролем. У неё свой бизнес, железная репутация и чёткие принципы: никаких мутных схем, никаких дружб с криминалом и никакой лишней откровенности с теми, кто носит форму.

Проблемы начались с автопарка. Компания Лебедевой купила его по делу, а в нагрузку получила старый пионерский лагерь, который давно никто не вспоминал. Ржавые ворота, заросшие тропинки, разбитые корпуса — казалось, от этого добра только налоги и головная боль.

Но под землёй, прямо под заброшенными качелями и спортплощадкой, оказались источники минеральной воды. И лагерь из обузы в одночасье превратился в лакомый кусок.

Ольга оказалась зажата со всех сторон: сначала ее пытаются уговорить поделиться, потом выкупить землю, а затем поступают угрозы.

Кадр из сериала «Без правил»

Детали сериала «Без правил»

На российском телевидении давно прижился особый жанр, который лишь с натяжкой можно назвать чистым детективом. Преступления и наказания там нужны не чтобы щекотать нервы, а чтобы показать, какой вообще может быть жизнь в стране.

Создатели «Ментовских войн» владеют этим инструментом виртуозно. Вместо злодеев в их историях — коррумпированные чиновники, равнодушные соседи или циничные бывшие опера.

Авторы принесли этот подход и в новый сериал. Неудивительно, что драму «Без правил» так высоко оценили зрители.

«Хороший сериал, игра актёров на высоте. Боярская очень хорошо сыграла», «В этом сериале Боярская оказалась прям на своем месте — тут и почти мужской голос, и ухватки настоящей бизнес-вумен, вступившей в схватку с кровавым бандитом», «Елизавета Боярская играет потрясающе убедительно и органично, великолепный актерский состав, мощно закрученный динамично развивающийся сюжет, держит в напряжении», «Сериал выше всяких похвал — все качественно органично. Тот редкий случай, когда обязательно буду пересматривать», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Без правил»
Светлана Левкина
