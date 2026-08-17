Этот сериал Okko с Васильевым жду больше «Невского»: рассказываю, когда выйдет 1 серия «Большой фармы»

Научное открытие, способное спасти миллионы людей, кажется мечтой любого ученого. Но что произойдет, если за лекарство, которое действительно работает, начнут бороться не только врачи, но и большой бизнес?
О чем будет «Большая фарма»
В центре истории — ученые Александр Гиреев и Владимир Шульгин, которым удается создать уникальный препарат. По задумке авторов, он способен справиться практически с любым заболеванием, включая самые тяжелые.
Для Александра это прежде всего научный прорыв и возможность помочь людям. Но его сын Евгений смотрит на открытие иначе. Когда препарат выходит за пределы лаборатории, вокруг него начинают сталкиваться интересы ученых, семьи и фармацевтического бизнеса.
Именно здесь простая история о чудо-лекарстве превращается в напряженную драму. Героям предстоит решить, что для них важнее — деньги, амбиции, семейные отношения или возможность действительно изменить жизни миллионов людей.
Кто сыграл в сериале
Главные роли исполнили Игорь Гордин, Сергей Горошко, Ольга Лерман и Сергей Уманов.
Также в проекте появились Светлана Ходченкова, Алёна Хмельницкая, Антон Васильев, Наталья Бардо, Дмитрий Ендальцев и Илья Исаев.
За постановку отвечает Данил Чащин, а сценарий написал Олег Маловичко. Съемки проходили в Москве, Московской области, Сочи и Краснодарском крае.
Когда выйдет «Большая фарма»
Премьера «Большой фармы» состоится 27 августа 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko. Всего в первом сезоне будет 10 серий.
Причем сериал уже успел привлечь внимание до полноценной премьеры: первую серию показали в рамках специальной программы Московского международного кинофестиваля в апреле 2026 года.
Почему за сериалом стоит следить
«Большая фарма» выглядит не просто историей о медицинском открытии. Здесь обещают семейные конфликты, борьбу за влияние и неприятный вопрос о том, что происходит с наукой, когда она становится слишком дорогой.
Получается довольно знакомая для хорошей драмы ситуация: изобретение должно спасать людей, но вместо этого становится причиной новых конфликтов.
И уже 27 августа можно будет узнать, насколько далеко герои готовы зайти ради своего открытия.
Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.