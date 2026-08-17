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Киноафиша Статьи Этот сериал Okko с Васильевым жду больше «Невского»: рассказываю, когда выйдет 1 серия «Большой фармы»

Этот сериал Okko с Васильевым жду больше «Невского»: рассказываю, когда выйдет 1 серия «Большой фармы»

17 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Большая фарма»

Проект заинтересовал меня еще на этапе анонса.

Научное открытие, способное спасти миллионы людей, кажется мечтой любого ученого. Но что произойдет, если за лекарство, которое действительно работает, начнут бороться не только врачи, но и большой бизнес?

О чем будет «Большая фарма»

В центре истории — ученые Александр Гиреев и Владимир Шульгин, которым удается создать уникальный препарат. По задумке авторов, он способен справиться практически с любым заболеванием, включая самые тяжелые.

Для Александра это прежде всего научный прорыв и возможность помочь людям. Но его сын Евгений смотрит на открытие иначе. Когда препарат выходит за пределы лаборатории, вокруг него начинают сталкиваться интересы ученых, семьи и фармацевтического бизнеса.

Именно здесь простая история о чудо-лекарстве превращается в напряженную драму. Героям предстоит решить, что для них важнее — деньги, амбиции, семейные отношения или возможность действительно изменить жизни миллионов людей.

Кто сыграл в сериале

Главные роли исполнили Игорь Гордин, Сергей Горошко, Ольга Лерман и Сергей Уманов.

Также в проекте появились Светлана Ходченкова, Алёна Хмельницкая, Антон Васильев, Наталья Бардо, Дмитрий Ендальцев и Илья Исаев.

За постановку отвечает Данил Чащин, а сценарий написал Олег Маловичко. Съемки проходили в Москве, Московской области, Сочи и Краснодарском крае.

Когда выйдет «Большая фарма»

Премьера «Большой фармы» состоится 27 августа 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko. Всего в первом сезоне будет 10 серий.

Причем сериал уже успел привлечь внимание до полноценной премьеры: первую серию показали в рамках специальной программы Московского международного кинофестиваля в апреле 2026 года.

Почему за сериалом стоит следить

«Большая фарма» выглядит не просто историей о медицинском открытии. Здесь обещают семейные конфликты, борьбу за влияние и неприятный вопрос о том, что происходит с наукой, когда она становится слишком дорогой.

Получается довольно знакомая для хорошей драмы ситуация: изобретение должно спасать людей, но вместо этого становится причиной новых конфликтов.

И уже 27 августа можно будет узнать, насколько далеко герои готовы зайти ради своего открытия.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Большая фарма»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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