Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2

Сильная драма, исторические миссии и остроумные диалоги: почему «Министерство времени» — отличный выбор для вечернего просмотра.

Испанцы давно доказали, что умеют снимать не только саги про любовь и мафию. «Министерство времени» — один из тех проектов, которые способны вытеснить с вечернего плейлиста привычные американские хиты.

Четыре сезона, премьера которых прошла в 2015-м, но до сих пор сериал смотрится свежо и оригинально.

Когда эпохи сталкиваются

Главная изюминка проекта — команда агентов, собранная из разных веков. Солдат XVI века Алонсо, привыкший решать всё шпагой, сталкивается с современным врачом Хулианом, который мыслит научно и рационально.

Их споры о морали, долге и смысле жертв выглядят не менее захватывающе, чем сами путешествия во времени. И именно это делает сериал похожим на «Доктора Кто», где конфликт мировоззрений важнее погони за злодеями.

Сюжеты, которые держат

Министерство обязано предотвращать любые попытки переписать историю: спасти Лопе де Вегу, помешать Гитлеру, остановить политические интриги в Испании.

Каждая серия — отдельная историческая загадка, а зритель вместе с героями проживает и чужие войны, и личные драмы.

Почему он цепляет

«Министерство времени» балансирует между жанрами: это хронофантастика, детектив и сильная человеческая история.

Здесь нет бесконечной погони за спецэффектами — внимание сосредоточено на характерах и их эволюции. В итоге зрители называют проект «одним из лучших сериалов, которые когда-либо видели».

Рейтинги говорят сами за себя: на IMDb — 8,2, на «Кинопоиске» — 7,1. Для вечера, когда хочется сериала «с головой», но без лишней суеты, это один из идеальных вариантов.

