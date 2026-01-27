Этот сериал НТВ зря называли близнецом «Первого отдела»: «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли»

Иногда на НТВ выходят абсолютные хиты. Такими «тяжеловесами», как «Невский» и «Первый отдел» канал очень гордится и постоянно их продлевает.
Поэтому неслучайно остальные картины тоже пытаются копировать успех подобных лент. Дело доходит до приглашения тех же актёров или дублирования сюжетных твистов.
Вот и сериал «Реализация» называли «близнецом» «Первого отдела». Но стать таким же популярным у проекта не получилось.
Сюжет сериала «Реализация»
Майор Андрей Красавец из Великого Новгорода попадает в немилость. Из-за серьёзного конфликта с одним влиятельным предпринимателем его понижают в должности. Теперь он становится обычным участковым в Петербурге.
На новом месте его сразу втягивает в водоворот событий. Он оказывается между двух огней: с одной стороны — криминальный авторитет, с другой — его же новые коллеги по полиции.
Параллельно развиваются другие линии. Майор полиции Истратов ведёт личную охоту на опасного преступника по кличке Пионер.
А молодой оперативник Леня Галкин, сын состоятельных родителей, выбрал эту работу по призванию. Теперь ему приходится в одиночку расследовать самое страшное дело в жизни — убийство собственной невесты.
Отзывы о сериале «Реализация»
С самых первых кадров у зрителей возникло ощущение, что лента — это «сестра-близняшка» «Первого отдела». Тем более, что в касте тоже появились Сергей Жарков и Елена Вожакина. А еще в ленте снялись звезды «Невского», вроде Дмитрия Паламарчука.
Но по мере развития сюжета стало понятно, что этот проект НТВ сильно уступает хитам канала.
«Сериал неприятный и какой-то мерзкий. Нет ни одного персонажа, который бы вызывал к себе расположение и симпатию», «Далеко и до "Невского", и до "Первого отдела", хотя весь цвет актеров собрали из хитов на НТВ», «Фильм, к сожалению, не очень. Этот круговорот образов слишком частый», «Бледная тень прошлых хитов, даже Паламарчук и Жарков не спасли», — пишут в Сети.