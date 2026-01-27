Меню
Киноафиша Статьи Этот детективный сериал НТВ все ждали как манну небесную — и напрасно: сценами 18+ все только испортили

27 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Страх над Невой»

Зрители оставили разочарованные отзывы.

Каждый год телеканал НТВ готовит особенный список премьер. Чаще всего это криминальные процедуралы и драмы, которые захватывают интерес аудитории.

Однако не всегда ожидания публики оправдываются. И картина «Страх над Невой» это доказывает.

Сюжет сериала «Страх над Невой»

В 1967 году Ленинград охвачен ужасом. По ночам в самом центре города действует жестокий маньяк. Его жертвами становятся женщины, а на месте преступления он оставляет зловещие метки, нарисованные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину.

Ранее он уже сталкивался с тёмным миром оккультизма. Майор пытался разоблачить тайную секту. Попытка внедриться в культ обернулась для него тяжёлым испытанием.

Теперь, расследуя новые убийства, Чубин с тревогой узнаёт знакомые признаки. Майору становится ясно, что дело о маньяке неразрывно связано с тёмным культом.

Кадр из сериала «Страх над Невой»

Отзывы о сериале «Страх над Невой»

Этот проект на НТВ был одной из самых многообещающих премьер февраля 2024 года. Но ожидания поклонников не оправдались.

«"Страху над Невой" попросту не хватает динамики. Сделать историю более интересной создатели постарались за счет большого количества откровенных сцен. Но и они получились максимально нелепыми», — считает автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Комментаторы нашли и другие недостатки.

«С трудом посмотрела первую серию, вторую не осилила. Затянутая бредятина из кусков непонятных», «Сериал с многообещающим началом и красивой картинкой, но как же он сдувался от серии к серии», «Предсказуемо, скучновато, изобилие наигранных постельный сцен, совершенно неуместных», «Уже со второй серии знаю, кто убийца», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Страх над Невой»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
