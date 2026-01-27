Этот детективный сериал НТВ все ждали как манну небесную — и напрасно: сценами 18+ все только испортили

Каждый год телеканал НТВ готовит особенный список премьер. Чаще всего это криминальные процедуралы и драмы, которые захватывают интерес аудитории.

Однако не всегда ожидания публики оправдываются. И картина «Страх над Невой» это доказывает.

Сюжет сериала «Страх над Невой»

В 1967 году Ленинград охвачен ужасом. По ночам в самом центре города действует жестокий маньяк. Его жертвами становятся женщины, а на месте преступления он оставляет зловещие метки, нарисованные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину.

Ранее он уже сталкивался с тёмным миром оккультизма. Майор пытался разоблачить тайную секту. Попытка внедриться в культ обернулась для него тяжёлым испытанием.

Теперь, расследуя новые убийства, Чубин с тревогой узнаёт знакомые признаки. Майору становится ясно, что дело о маньяке неразрывно связано с тёмным культом.

Отзывы о сериале «Страх над Невой»

Этот проект на НТВ был одной из самых многообещающих премьер февраля 2024 года. Но ожидания поклонников не оправдались.

«"Страху над Невой" попросту не хватает динамики. Сделать историю более интересной создатели постарались за счет большого количества откровенных сцен. Но и они получились максимально нелепыми», — считает автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Комментаторы нашли и другие недостатки.