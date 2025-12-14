Меню
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше

14 декабря 2025 21:31
Кадр из сериала «Большая вода»

Стартует уже со дня на день.

На телеканале НТВ 15 декабря выходит новый приключенческий сериал «Большая вода» — и это не та история, где герой приезжает домой, чтобы спокойно обнять родных. Таёжная драма открывается так, будто зрителя бросают в ледяной поток: знакомые берега, тихий посёлок, запах хвои — и ощущение, что здесь давно что-то пошло не так.

Сюжет сериала «Большая вода»

Корабельный старшина Егор Ермаков возвращается после шести лет службы и понимает, что родной дом встречает его не теплом, а цепким взглядом прошлого, которое не собирается отпускать.

Максим Емельянов признаётся, что его герой буквально тонет между долгом, обидами и тоской:

«Реки вокруг не радуют, а тут ещё и отец со своими нравоучениями. Из-за этого внутри персонажа происходит борьба».

Но дальше — сильнее. Намного.

Любимая — замужем, друг — мёртв, подозреваемый — ты

В первый же день дома Егор сталкивается с ударом: его бывшая девушка Лена теперь жена его лучшего друга Юры. Конфликт вспыхивает мгновенно — но наутро Юру находят мёртвым.

И посёлок, где слухи разносятся быстрее ветра, тут же показывает пальцем на Егора. Чтобы оправдать своё имя, он начинает собственное расследование и быстро понимает: случайностью здесь и не пахнет.

В тайге скрываются нелегальные прииски. Над ними — человек без лица

Расследование приводит Егора к нелегальным золотодобытчикам. Люди исчезают, выстрелы слышат только деревья, а местные боятся произносить одно имя — Хозяин. Фигура без внешности, без прошлого, но с абсолютной властью над тайгой.

Именно он контролирует «золотую» мафию, преступления и молчание. Именно он становится новым врагом героя. Егор понимает: чтобы узнать, кто убил Юру, ему придётся войти в самое сердце криминального лесного царства — и выйти оттуда живым.

Дух Джека Лондона, русский север и герой, который не сдаётся

«Большая вода» — это приключенческий триллер с большим драматическим нервом: сплавы, штормы, скрытые таёжные тропы, постоянная опасность и эмоциональный накал, где выборы всегда стоят слишком дорого.

«В жизни есть ценности дороже золота», — говорит Емельянов.

Но чтобы понять это, его герою придётся пройти свой собственный таёжный ад.

Фото: Кадр из сериала «Большая вода»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
