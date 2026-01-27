Меню
Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось

27 января 2026 15:42
Кадр из сериала «Феникс»

Оценки даже выше, чем у «Бригады».

На ТВ уже сложилась своя иерархия криминальных хитов. «Бригада» для целого поколения стала культовым каноном жанра, а из свежих проектов зрительские симпатии часто отдают «Невскому» и «Первому отделу». Но если заглянуть в международную базу IMDb, картина предстаёт в совершенно ином свете.

Там с заметным отрывом лидирует сериал, который в России редко упоминают в числе безусловных шедевров — «Феникс» с НТВ. На родине его нередко воспринимают как рядовой детектив, однако на мировом портале он получил впечатляющую оценку в 8,4 балла.

Эти цифры заставляют удивиться. Ведь классическая «Бригада» на том же ресурсе имеет рейтинг 8,2. Более современный «Невский» едва перешагнул отметку в 6,3 балла, а «Первый отдел» держится на 7,5.

Сюжет сериала «Феникс»

В центре истории — Иван Колесников, владелец скромного кафе в глубинке. Его размеренное существование в одночасье рушится, когда на заведение нападают бандиты. Встав на защиту жены, Иван в жестокой схватке убивает нападавших.

Однако в мире криминальных правил такой поступок не прощают. Во главе могущественных врагов встаёт Андреас — доверенное лицо и родственник криминального босса Костаса, контролирующего весь Приморск.

Андреасу известна давняя, тщательно скрываемая тайна Колесникова. Из мирного жителя Иван вынужден стать бойцом, втянутым в беспощадную борьбу.

Кадр из сериала «Феникс»

Отзывы о сериале «Феникс»

Многие российские зрители отмечают, что сериал выглядит излишне пафосным. Отдельные сцены напоминают сюжеты из американских триллеров вроде «Оправданной жестокости».

Начало истории действительно захватывает, но к середине сезона сюжет начинает «буксовать». Первоначальный интерес у многих быстро сменяется разочарованием.

В Сети можно найти отзывы, где люди признаются, что не смогли досмотреть проект до конца из-за накопившейся усталости от происходящего на экране.

Однако зарубежная аудитория оценила «Феникс» совершенно иначе. Для зрителей, не знакомых с отечественными телевизионными клише, его динамичный сюжет, яркие характеры и неожиданные повороты оказались настоящей находкой.

Фото: Кадры из сериала «Феникс»
Светлана Левкина
