Этот сериал НТВ неожиданно стал хитом на ИВИ: и нет, это не «Первый отдел» — в центре сюжета немецкая овчарка

С конца февраля зрители онлайн-кинотеатра ИВИ неожиданно стали отдавать предпочтение новому российскому сериалу. Проект НТВ «Солдат по имени Рекс» снят по мотивам книги Бориса Сопельняка и сочетает фронтовую историю с эмоциональной линией о доверии и верности.

О чём сериал «Солдат по имени Рекс»

Лето 1943 года, район Курской дуги. Группа советских разведчиков во главе с капитаном Виктором Громовым захватывает «языка», но на бойцов натравливают немецкую овчарку Гектора. В схватке собака получает тяжёлое ранение, и Громов принимает неожиданное решение — спасти её и попытаться перевоспитать.

Идея командира вызывает недоумение у сослуживцев: пёс едва не растерзал их, а теперь живёт в его блиндаже. Однако Громов убеждён — «трофейное оружие» можно обратить против врага. Военврач Васильев и медсестра Мария Орешникова помогают спасти животное, и постепенно между человеком и псом возникает связь.

Не только про войну

Сюжет строится не только на диверсиях и рейдах за линией фронта. В центре — личный выбор: можно ли довериться тому, кто ещё вчера был орудием врага? Параллельно развивается линия отношений Громова и Марии, которая мечтает о будущем после войны.

Что говорят зрители

Отзывы уже появились, и они разные. Кто-то пишет: «Отличный фильм!», другие отмечают, что «книга интересней», а третьих смущают детали вроде музыкального оформления.

Но интерес к проекту растёт. Возможно, потому что это не просто военная хроника, а история о втором шансе — даже для тех, кто оказался по другую сторону фронта.