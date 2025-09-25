Меню
Этот сериал НТВ триумфально стартанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?

25 сентября 2025 20:04
Кадр из сериала «Стражник»

«Стражник 2» прошёл путь от громкого успеха к болезненной точке хейта.

Первый сезон «Стражника» (2023) стал для НТВ чётким попаданием в цель. Внятная интрига, живая актёрская игра, персонажи, в которых верил зритель.

Публика сразу почувствовала, что перед ней не очередной «потоковый» продукт, а проект с амбициями. Именно поэтому ко второму сезону ожидания были высокими — продолжение должно было закрепить успех.

Когда ожидания рушатся

На старте сезона казалось, что всё идёт по плану: знакомые герои, очередные расследования, яркая динамика. Но постепенно история теряла фокус.

Эпизоды растягивались, сюжетные линии буксовали, а кульминация оказалась вовсе не тем взрывом эмоций, которого ждали.

Как метко отметил автор дзен-канала «Мир современного кино», во многих сериях «остросюжетный детектив превращался в зрелище с элементами нелепой комедии».

Замена, которую не простили

Неприятным сюрпризом для зрителей стала замена Яны Енжаевой на Ирину Туманцеву. В комментариях зрителей прозвучало:

«Ирина Туманцева больше подошла бы на роль воспитательницы детского сада, чем следователя».

Для аудитории это выглядело как сигнал: продюсеры могут поменять ключевую фигуру без объяснений, будто бы доверие зрителя ничего не значит.

Кадр из сериала «Стражник»

Финал-разочарование

Финальная разгадка с инсценированным похищением Эдика и его девушки Ники вызвала шквал критики.

«Жертва сама заказала похищение» — этот сценарный ход большинство восприняло не как смелый поворот, а как издевку.

«Продолжение получают странные персонажи, просто заваливающие проект», — написал в комментариях зритель Влад Поляков.

Идея, что подросток-геймер способен выстроить гроссмейстерскую комбинацию, зрителям показалась неправдоподобной и обесценила весь сезон.

Почему зрители говорят о предательстве

Для поклонников это уже не просто разочарование. Это ощущение, что их обманули: они ждали сильную криминальную драму, а увидели хаотичную конструкцию, где эмоции подменяются штампами.

«Если 3-й сезон будет таким же скучным и без динамики как 2-й, тогда и смотреть не будем», — резюмировал зритель под обзором автора дзен-канала «Мир современного кино».

Финал, по сути, лишил зрителей доверия к героям и уважения к их ожиданиям.

Также прочитайте: «Стражник-2» без Яны Енжаевой: чем не устроила продюсеров актриса и почему ее место заняла Ирина Туманцева

Фото: Кадры из сериала «Стражник»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
