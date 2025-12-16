Меню
Киноафиша Статьи Этот сериал НТВ — такое клише, что даже Паламарчук его не спас: «После "Ментовских войн" откровенный проходняк»

Этот сериал НТВ — такое клише, что даже Паламарчук его не спас: «После "Ментовских войн" откровенный проходняк»

16 декабря 2025 08:56
Кадр из сериала «Варяги»

От «Варягов» зрители остались не в восторге.

Дмитрий Паламарчук уже сделал себе имя на детективах про крепких мужчин. Причем, это могут быть как картины, где он играет бандита вроде «Невского», так и «Ронин», в котором в безупречности его героя не приходится сомневаться.

Но далеко не все проекты с Паламарчуком в этом жанре оказываются удачными. И пример сериала «Варяги» это доказывает.

Сюжет сериала «Варяги»

Команда из трёх опытных оперативников из Москвы получает особое задание: их отправляют в тихий провинциальный городок Горовец. Цель — навести порядок в местном отделе внутренних дел и положить конец разгулу преступности, который, как выясняется, поддерживается самими городскими властями.

Основой для всей криминальной деятельности служил легальный и процветающий городской бизнес — цементный завод. Когда схема была раскрыта, под арест отправилась почти половина местного ОВД.

Теперь именно этим приезжим «варягам» предстоит возглавить уголовный розыск Горовца. Им придётся не просто расследовать преступления, а буквально с нуля выстраивать новую систему правопорядка в городе.

Кадр из сериала «Варяги»

Отзывы о сериале «Варяги»

В Сети зрители отметили, что сериал является типичным клишированным детективом с НТВ, который ничем не отличается от других проектов канала.

«Скучный, нудный. После "Первого отдела" смотреть такое невозможно. Юмора ноль», «Паламарчук скоро станет таким же "деревянным героем", как Кравченко», «После "Ментовских войн" "Варяги" откровенный проходняк», «Актёры хорошие, но фильм так себе, даже обожаемый Паламарчук не спасает», — пишут комментаторы.

Кроме того, по мнению некоторых пользователей, авторы допустили вопиющую ошибку: они еще в первой серии показали сцену убийства домашнего животного, после чего многие зрители сразу отказались от дальнейшего просмотра.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина».

Фото: Кадры из сериала «Варяги»
Светлана Левкина
