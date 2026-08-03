Этот сериал номер один прямо сейчас на Netflix — лучшая замена «Йеллоустоуну» из всех возможных

Если вы уже успели пересмотреть весь «Йеллоустоун» и теперь с тоской ищете что-то столь же атмосферное и захватывающее — у нас для вас хорошие новости. Стриминги предлагали немало попыток скопировать формулу успеха шоураннера Тейлора Шеридана, но далеко не все они заслуживают внимания.

Однако проект «Каньон Рэнсом», который прямо сейчас возглавляет рейтинги Netflix, умудрился не просто попасть в ту же нишу, но и переплюнуть многих конкурентов.

Сюжет сериала

В живописном Каньоне Рэнсом переплетаются судьбы трёх семейных кланов, на протяжении поколений владеющих скотоводческими ранчо. Между ними идёт постоянная борьба за землю.

В центре повествования — Стейтен Киркленд, последний представитель рода, стоявшего у истоков этого городка. Он пытается справиться с тяжёлой утратой — недавней гибелью жены, и единственной отдушиной для него становится хозяйка местного танцевального зала Куинн О’Грэйди. Внезапно в городе появляется таинственный ковбой, который начинает приоткрывать старые тайны.

Успех сериала

По состоянию на 27 июля «Каньон Рэнсом» возглавлял список самых просматриваемых телешоу Netflix в США, и судя по всему, у сериала есть потенциал как можно дольше оставаться в топах.

Наиболее заметное различие между новинкой и «Йеллоустоуном» заключается в том, что свежий релиз позиционирует себя как романтический неовестерн. Впрочем, и Шеридан всегда уделял много внимания романтическим линиям: отношения Бет Даттон и Рипа Уиллера — самый яркий пример, но далеко не единственный.

Фон, на котором разворачивается романтика в «Каньоне Рэнсом», вполне в духе «Йеллоустоуна»: здесь идёт жестокая борьба за землю между несколькими семьями, которая очень напоминает постоянные раздоры вокруг ранчо Даттонов. Второй сезон проекта вышел в конце июля — так что сейчас самое время втянуться в просмотр.

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