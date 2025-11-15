Меню
Киноафиша Статьи Этот сериал Netflix видели многие, но мало кто знает, что он снят по российскому триллеру: вместо майора УВД — офицер из элитного отдела Нью-Джерси

Этот сериал Netflix видели многие, но мало кто знает, что он снят по российскому триллеру: вместо майора УВД — офицер из элитного отдела Нью-Джерси

15 ноября 2025 21:31
«Семь секунд»

Американская адаптация переписала смысл истории.

В феврале 2018 года на Netflix вышел сериал «Семь секунд» (2018) — и большинство зрителей даже не догадывается, что это ремейк «Майора» (2013) Юрия Быкова.

Проект Вины Суд превратил российскую криминальную трагедию в американскую социальную драму, изменив всё: место, мотивы, конфликт и даже тон.

«Майор»: жесткая история о вине и круговой поруке

В оригинальном фильме полицейский Сергей Соболев случайно сбивает ребёнка на глазах у матери. Шок, паника — и мгновенное решение прикрыться служебным положением.

Один звонок — и начинает работать система, где каждый старается замести следы, пока совесть героев медленно ломается под тяжестью случившегося. Быков выстраивает историю о страхе, давлении коллег и невозможности вырваться из механизма тотальной коррупции.

«Майор»

«Семь секунд»: новый город, новая трагедия, новый смысл

В американской версии место действия переносится в Джерси-Сити, стоящий прямо напротив статуи Свободы. Вместо русского майора — офицер элитного спецотдела полиции. Вместо снежной трассы — заброшенный парк. Вместо русского мальчика — афроамериканский подросток, ставший жертвой преступления, которое власти пытаются скрыть, опасаясь расового скандала.

Сценаристка Вина Суд превращает ремейк в историю о системном расизме и полицейском произволе. Это совсем другой градус конфликтов, другой социальный нерв и совершенно иные причины, по которым расследование начинает буксовать.

Оценки и признание

«Семь секунд» имеет высокие рейтинги: IMDb — 7.7, Кинопоиск — 6.8. А Реджина Кинг, сыгравшая мать погибшего подростка, получила за роль «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

Что осталось от Быкова?

По сути — завязка и общая идея о том, как один страшный поступок запускает цепочку лжи. Всё остальное адаптация переформатировала под американскую реальность. Неудивительно, что Быков, узнав о ремейке уже постфактум, с иронией заметил, что связь с «Майором» минимальная.

Также прочитайте: Рейтинг выше, чем у половины хитов Netflix: 5 сериалов на реальных событиях, которые впечатляют даже скептиков

Фото: Кадры из фильма «Майор», сериала «Семь секунд»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
