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Этот сериал Netflix 2026 года посмотрели 224 000 000 часов: не триллер и даже не фэнтези — внезапно это боевик

13 августа 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Гнев»

Выбор зрителей удивил.

Казалось бы, история бывшего спецназовца, который защищает ребёнка от преступников, уже давно знакома зрителям. Но новая версия «Гнева» неожиданно выстрелила на Netflix — спустя пять месяцев после премьеры сериал снова оказался на вершине.

Не просто боевик про месть

В центре истории — Джон Кризи, ветеран спецназа, который после провальной операции пытается заглушить воспоминания алкоголем и постепенно теряет смысл жизни. Его друг предлагает ему отправиться в Рио-де-Жанейро и стать телохранителем своей дочери По.

Поначалу отношения Кризи и девочки складываются непросто. Он привык видеть вокруг себя угрозу, а она пытается пробиться через его эмоциональную стену. Но после трагедии, которая оставляет По без отца, бывший солдат неожиданно становится для неё единственным близким человеком.

И именно эта связь делает сериал интереснее обычного боевика. Здесь речь не только о преступниках и перестрелках. Кризи снова получает человека, которого хочет защитить, а вместе с этим — причину продолжать жить.

224 миллиона часов — и это не случайность

После премьеры сериал стартовал очень мощно: за первые четыре дня он собрал 11 миллионов просмотров, а на второй неделе получил ещё 12,6 миллиона. Но настоящий масштаб успеха стал понятен позже — проект продолжил набирать аудиторию и в итоге добрался до 224 миллионов часов просмотра.

При этом критики отдельно отмечают игру Яхьи Абдул-Матина II. Его Кризи — не привычный непобедимый герой боевика, а сломанный человек, который пытается справиться с последствиями пережитого. Билли Булетт тоже отлично работает в паре с ним: отношения Кризи и По становятся эмоциональным центром всей истории.

Почему сериал оказался сильнее ожиданий

Кадр из сериала «Гнев»

Да, сюжет местами довольно предсказуем. Да, здесь хватает знакомых боевиковых клише. Но сериалу удаётся использовать их не только ради перестрелок и погонь.

В итоге «Гнев» оказался историей о двух людях, которые потеряли самое важное и совершенно неожиданно нашли друг друга. Наверное, именно поэтому спустя месяцы после премьеры зрители всё ещё возвращаются к сериалу.

224 миллиона часов — цифра впечатляющая. Но ещё интереснее другое: Netflix получил боевик, который зрители смотрят не только ради мести, но и ради самих героев.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Гнев»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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