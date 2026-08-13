Этот сериал Netflix 2026 года посмотрели 224 000 000 часов: не триллер и даже не фэнтези — внезапно это боевик

Казалось бы, история бывшего спецназовца, который защищает ребёнка от преступников, уже давно знакома зрителям. Но новая версия «Гнева» неожиданно выстрелила на Netflix — спустя пять месяцев после премьеры сериал снова оказался на вершине.

Не просто боевик про месть

В центре истории — Джон Кризи, ветеран спецназа, который после провальной операции пытается заглушить воспоминания алкоголем и постепенно теряет смысл жизни. Его друг предлагает ему отправиться в Рио-де-Жанейро и стать телохранителем своей дочери По.

Поначалу отношения Кризи и девочки складываются непросто. Он привык видеть вокруг себя угрозу, а она пытается пробиться через его эмоциональную стену. Но после трагедии, которая оставляет По без отца, бывший солдат неожиданно становится для неё единственным близким человеком.

И именно эта связь делает сериал интереснее обычного боевика. Здесь речь не только о преступниках и перестрелках. Кризи снова получает человека, которого хочет защитить, а вместе с этим — причину продолжать жить.

224 миллиона часов — и это не случайность

После премьеры сериал стартовал очень мощно: за первые четыре дня он собрал 11 миллионов просмотров, а на второй неделе получил ещё 12,6 миллиона. Но настоящий масштаб успеха стал понятен позже — проект продолжил набирать аудиторию и в итоге добрался до 224 миллионов часов просмотра.

При этом критики отдельно отмечают игру Яхьи Абдул-Матина II. Его Кризи — не привычный непобедимый герой боевика, а сломанный человек, который пытается справиться с последствиями пережитого. Билли Булетт тоже отлично работает в паре с ним: отношения Кризи и По становятся эмоциональным центром всей истории.

Почему сериал оказался сильнее ожиданий

Да, сюжет местами довольно предсказуем. Да, здесь хватает знакомых боевиковых клише. Но сериалу удаётся использовать их не только ради перестрелок и погонь.

В итоге «Гнев» оказался историей о двух людях, которые потеряли самое важное и совершенно неожиданно нашли друг друга. Наверное, именно поэтому спустя месяцы после премьеры зрители всё ещё возвращаются к сериалу.

224 миллиона часов — цифра впечатляющая. Но ещё интереснее другое: Netflix получил боевик, который зрители смотрят не только ради мести, но и ради самих героев.

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