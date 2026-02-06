Меню
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал

6 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Совы охотятся ночью».

Для тех, кто любит умные расследования, а не вечную погоню за преступниками.

Если вам кажется, что вы уже пересмотрели все возможные детективы, вот редкий пример жанра в его классическом британском виде — «Совы охотятся ночью».

Это продолжение «Сорок-убийц» и экранизация романа Энтони Горовица — автора, работавшего над «Пуаро» и «Убийствами в Мидсомере». Критики в Британии включили сезон в подборки лучших детективных новинок года. Причина — сложная, но выверенная структура.

В центре снова Сьюзен Райленд, бывший редактор. Она живет на Крите и управляет маленьким отелем, который приносит больше хлопот, чем дохода. В этот момент к ней обращается семья из Англии: их дочь пропала, а разгадка может быть спрятана в книге покойного писателя Алана Конвея. За помощь предлагают 10 000 фунтов. Сьюзен возвращается и начинает расследование.

Кадр из сериала «Убийства в “Лунном цветке”»

Детектив внутри детектива

Сериал строится сразу в нескольких плоскостях: реальное дело, события восьмилетней давности и сюжет романа Конвея. Одни и те же актеры появляются в разных «реальностях». Поначалу это требует внимания, зато потом превращается в интеллектуальный квест.

Здесь нет гонок и стрельбы. Все держится на логике, мотивах и деталях. Финал оформлен в традиции Агаты Кристи — с разбором фактов перед всеми участниками истории.

Отдельно выделяют Лесли Мэнвилл: актрисе 68 лет, и она ведет сюжет на нюансах и паузах. «Совы охотятся ночью». — пример того, как британский детектив может быть спокойным, сложным и по-настоящему увлекательным. Для любителей жанра это одна из заметных премьер 2024 года.

Фото: Кадр из сериала «Совы охотятся ночью».
Екатерина Адамова
