Этот сериал даже лучше «Игры престолов»: здесь даже финал не подкачал

Четырехсезонная пиратская сага, о которой долго говорили шепотом, снова на слуху. После выхода на Netflix сериал «Чёрные паруса» переживает вторую волну популярности — и многие зрители всерьез называют его сильнее «Игры престолов» и даже «Чужестранки». Разбираемся, почему.

Пираты, политика и взрослая драма

Сюжет переносит нас в Золотой век пиратства и рассказывает историю капитана Флинта задолго до событий «Острова сокровищ». Но «Чёрные паруса» — это не просто приключения с саблями.

Сериал удивительно точно балансирует между морским экшеном и политической драмой. Здесь есть борьба за власть, идеологические конфликты и очень взрослые персонажи, которые редко делятся на «хороших» и «плохих». Именно эта многослойность и подкупает тех, кто когда-то пришел в восторг от первых сезонов «Игры престолов».

Почему многие считают его сильнее

Главный аргумент поклонников прост: у «Чёрных парусов» есть четкая завершенная история. Там, где «Игра престолов» споткнулась на финале, пиратская драма последовательно довела все линии до логичного конца.

Кроме того, сериал избегает сюжетной путаницы, за которую часто критикуют «Чужестранку» с ее сложной механикой путешествий во времени. Здесь ставка сделана на реализм, характеры и постепенное развитие Джона Сильвера — одного из самых интересных антигероев на ТВ.

Почему хит прошел мимо массового зрителя

Парадоксально, но именно серьезность проекта сначала сыграла против него. Первый сезон показался многим слишком медленным, а канал Starz не обладал такой мощной медийной машиной, как HBO.

Плюс — никакой «магии на продажу»: ни драконов, ни путешествий во времени. Только грязная политика, море и люди с очень серыми моральными границами.

Стоит ли смотреть сейчас

Если вы скучаете по плотным взрослым драмам старой школы — сейчас идеальный момент дать «Чёрным парусам» шанс. На Netflix сериал наконец получил ту аудиторию, которую явно заслуживал.