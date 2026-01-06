Этот сериал называли главной надеждой 2025 года, а он стал самым большим разочарованием прошлого января: Аксенова и Янковский сюжет не спасли

В начале года большинство зрителей-киноманов составляют списки сериалов, которым планируют уделить самое пристальное внимание. Так было и в прошлом году.

И очень многие поклонники российских картин давали шанс работе под названием «Прометей». Вторая часть первого сезона как раз вышла в январе 2025 года. Но вместо радости она принесла зрителям только разочарование.

Сюжет сериала «Прометей»

В 1998 году бесследно исчез пассажирский самолёт со всеми людьми на борту. Дело застыло на долгие годы, пока в наши дни один из пропавших пассажиров неожиданно не позвонил своим родным.

Этим странным происшествием уже больше двадцати лет занимается бывший военный лётчик Шапошников. К его расследованию подключается группа энтузиастов: проницательная журналистка Анна, преподаватель физики Вадим и инженер Никита.

Вскоре появляется ключевая находка. Недалеко от Барнаула обнаруживают тот самый пропавший лайнер. На его корпусе нет ни единого повреждения. Команда немедленно выезжает на место и сталкивается с необъяснимым феноменом. Вокруг найденного самолёта существуют области с аномальной гравитацией.

Отзывы о сериале «Прометей»

Несмотря на интересную завязку, из-за которой проект иногда в блогах называли главной надеждой 2025 года, зрители остались не в восторге от премьеры. Чаще всего критиковали слабый сценарий, где даже известным актерам (Любовь Аксенова, Филипп Янковский) было нечего играть.

«Динамика плавно скатилась к нулю», «Я не смогла досмотреть даже из принципа. Совсем не понравился. Сценарии пишут какие-то неумехи, нет уважения к зрителю», «Сериал пытается быть всем сразу, но в итоге не становится ничем до конца», — писали в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.