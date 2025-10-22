Меню
Киноафиша Статьи Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться

22 октября 2025 19:00
«Убегай»

Триллер «Убегай» по роману Харлана Кобена — новое расследование о том, как идеальная семья рушится изнутри.

Netflix готовит премьеру, которая уже вызвала интерес зрителей задолго до релиза. «Убегай» (Run Away) — экранизация романа Харлана Кобена, автора десятков мировых бестселлеров и постоянного партнёра платформы.

Сюжет

Саймон Грин — успешный отец семейства, у которого, кажется, есть всё. Но однажды его дочь исчезает, и случайная встреча с ней в городском парке заканчивается трагедией.

Теперь Саймон вынужден искать правду — о дочери, о людях рядом и о самом себе.

За внешним благополучием открываются тайны, где нет ни чудовищ, ни мистики, но от них душа холодеет сильнее, чем от любого хоррора.

Актёры и команда

Главную роль сыграл Джеймс Несбитт — знакомый зрителям по сериалам «Пропавшие» и «Кровные связи».

Вместе с ним — Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг»), Альфред Инох, Рут Джонс и Джон Пойнтинг.

Над сценарием работал сам Харлан Кобен — автор, по книгам которого Netflix уже снял сериалы «Останься со мной» и «Харлан Кобен. Невиновен».

Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться

Почему вокруг него столько внимания

Релиз состоится 1 января 2026 года. Все восемь эпизодов выйдут сразу, без недельных ожиданий между сериями.

Зрители, знакомые с предыдущими экранизациями Кобена, отмечают его способность создавать напряжение без трюков и сверхъестественных ходов — только за счёт раскрытия человеческих слабостей и секретов.

В этом, похоже, и кроется успех: истории Кобена страшны не из-за монстров, а потому что происходят в домах, похожих на наши.

Также прочитайте: Этот триллер с Томом Фелтоном вышел в 2023 году, но тогда на него никто не обратил внимание: внезапно стал одним из самых популярных на Netflix

Фото: Кадр из сериала «Убегай»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
