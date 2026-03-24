«Никакой Борисов» и «чужая Высоцкая»: этот сериал Кончаловского признали лучшим – хит обошел «Аутсорс» и «Константинополь»

24 марта 2026 16:40
Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Лента получила престижную награду.

Лучшим сериалом на 39-й церемонии вручения национальной кинопремии «Ника» признан проект Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». При этом публика встретила работу режиссёра неоднозначно.

Сюжет

Действие исторической драмы разворачивается в промежутке с 1905 по 1924 год. В центре повествования — драматические события Октябрьской революции, которые изменили жизнь не только в России, но и далеко за её пределами.

Ключевые роли в многосерийном проекте исполнили Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук и другие артисты.

Мнения зрителей

В данной категории картина Кончаловского конкурировала с такими популярными проектами, как «Аутсорс», «Бар "Один звонок"», «Дыши», «Константинополь» и «Подслушано в Рыбинске». И часть аудитории полагает, что победа работы режиссёра была не вполне заслуженной.

Сам проект позиционировался как масштабная историческая постановка, сочетающая хронику, художественные сцены и закадровое повествование. Некоторые зрители видят в этом своеобразие режиссёрского почерка и редкую для телевидения попытку осмыслить непростой период без навязывания готовых оценок.

В отзывах нередко отмечали игру актёров.

«Ткачук блестяще перевоплотился в Ленина, Ефремов тоже великолепен», — делятся впечатлениями зрители.

В то же время в сюжет была добавлена вымышленная линия жандарма Михаила Прохорова, глазами которого показан переломный момент в истории страны. Это вызвало немало споров, как и трактовка отдельных персонажей. В обсуждениях звучали фразы «Высоцкая здесь чужая», «Борисов никакой», «фигуры словно картонные».

В любом случае, подобный разброс мнений лишь подстегнул интерес к картине и надолго удержал её в центре зрительского внимания.

Продолжение

В ближайшее время у 16-серийного проекта появится дополнительный эпизод, который послужит эпилогом. О планах выпустить его создатели ленты сообщили во время церемонии награждения.

Фото: Кадры из сериала «Хроники русской революции»
Светлана Левкина
Зря все так ненавидели Каверина в «Бригаде»: скорее, злодей там Саша Белый Зря все так ненавидели Каверина в «Бригаде»: скорее, злодей там Саша Белый Читать дальше 25 марта 2026
Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Читать дальше 27 марта 2026
В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный Читать дальше 27 марта 2026
Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Читать дальше 26 марта 2026
Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Читать дальше 26 марта 2026
«Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой «Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой Читать дальше 26 марта 2026
Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет Читать дальше 26 марта 2026
Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива Читать дальше 25 марта 2026
Названы самые популярные сериалы в России: «Первый отдел» только на 9 месте, а «Невский» не попал даже в топ-100 Названы самые популярные сериалы в России: «Первый отдел» только на 9 месте, а «Невский» не попал даже в топ-100 Читать дальше 25 марта 2026
