«Никакой Борисов» и «чужая Высоцкая»: этот сериал Кончаловского признали лучшим – хит обошел «Аутсорс» и «Константинополь»

Лучшим сериалом на 39-й церемонии вручения национальной кинопремии «Ника» признан проект Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». При этом публика встретила работу режиссёра неоднозначно.

Сюжет

Действие исторической драмы разворачивается в промежутке с 1905 по 1924 год. В центре повествования — драматические события Октябрьской революции, которые изменили жизнь не только в России, но и далеко за её пределами.

Ключевые роли в многосерийном проекте исполнили Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук и другие артисты.

Мнения зрителей

В данной категории картина Кончаловского конкурировала с такими популярными проектами, как «Аутсорс», «Бар "Один звонок"», «Дыши», «Константинополь» и «Подслушано в Рыбинске». И часть аудитории полагает, что победа работы режиссёра была не вполне заслуженной.

Сам проект позиционировался как масштабная историческая постановка, сочетающая хронику, художественные сцены и закадровое повествование. Некоторые зрители видят в этом своеобразие режиссёрского почерка и редкую для телевидения попытку осмыслить непростой период без навязывания готовых оценок.

В отзывах нередко отмечали игру актёров.

«Ткачук блестяще перевоплотился в Ленина, Ефремов тоже великолепен», — делятся впечатлениями зрители.

В то же время в сюжет была добавлена вымышленная линия жандарма Михаила Прохорова, глазами которого показан переломный момент в истории страны. Это вызвало немало споров, как и трактовка отдельных персонажей. В обсуждениях звучали фразы «Высоцкая здесь чужая», «Борисов никакой», «фигуры словно картонные».

В любом случае, подобный разброс мнений лишь подстегнул интерес к картине и надолго удержал её в центре зрительского внимания.

Продолжение

В ближайшее время у 16-серийного проекта появится дополнительный эпизод, который послужит эпилогом. О планах выпустить его создатели ленты сообщили во время церемонии награждения.