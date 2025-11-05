Меню
Этот сериал HBO окрестили новым «Сексом в большом городе»: стартовал только 2 ноября и с первой серии получил 81% на RT и преданных зрителей

5 ноября 2025 15:13
Кадр из сериала «Я люблю Лос-Анджелес»

Возможно, он станет таким же популярным.

Канал HBO снова пытается поймать дух поколения. На этот раз — не каблуки Манхэттена, а кеды Лос-Анджелеса, не колонки Кэрри Брэдшоу, а сторис в социальных сетях. Комедийный сериал «Я люблю Лос-Анджелес» (I Love L.A.), созданный и сыгранный Рэйчел Сеннотт, стартовал 2 ноября — и сразу получил 81 % на Rotten Tomatoes.

Мир, где лайки важнее любви

Главная героиня Майя (Сеннотт) переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы стать менеджером по работе с талантами. На деле — она просто хочет не отставать от сверстников, которые живут в режиме вечного «контента».

Её подруга Таллулла мечтает стать инфлюенсером, и Майя, не имея ни опыта, ни связей, решает сделать из неё звезду. С этого начинается их комедия ошибок, самообмана и медленного взросления.

Режиссёр Кенни Лауббахер и сама Сеннотт выстраивают сериал как нервный ритм мегаполиса: с быстрым монтажом, перепалками и странной нежностью между персонажами, которые боятся тишины больше, чем неудачи.

«Секс в большом городе» поколения Z

Критики сразу окрестили шоу «наследником “Секса в большом городе”». Но если героини Лены Данэм страдали от интеллектуальных кризисов, то героини Сеннотт страдают от отсутствия вай-фая. Variety отмечает, что сериал — это «не про Лос-Анджелес как город, а про его фантом — место, где каждый притворяется кем-то, пока не добьётся успеха».

The Daily Beast назвал «Я люблю Лос-Анджелес» «социологическим очерком о поколении инфлюенсеров» и сравнил его с зеркалом, в котором отражаются все тревоги Gen Z: зависимость от признания, псевдоуверенность, циничное обаяние.

Что говорят зрители

Пока аудитория делится на два лагеря. Одни видят в сериале «новый голос поколения», другие — «поверхностную комедию про блогеров». Но почти все сходятся в одном: Сеннотт удалось поймать нерв эпохи. Её Майя раздражает и трогает одновременно — как человек, который знает, что делает глупости, но не может остановиться.

И если Кэрри Брэдшоу писала о любви и башмачках, то Майя из «Я люблю Лос-Анджелес» пишет о брендах и фейках, мечтая хотя бы раз прожить день без фильтра.

Новые эпизоды выходят каждое воскресенье на HBO Max. И, похоже, это шоу — очередной повод для зрителей спорить, кто мы теперь — люди или аватары своих желаний.

Фото: Кадр из сериала «Я люблю Лос-Анджелес»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
