Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии

Трёхсезонная история без провальных эпизодов, но без статуса культурного феномена.

HBO давно ассоциируется с масштабным фэнтези благодаря «Игре престолов». Но в тени громкого хита остался другой амбициозный проект — «Тёмные начала». Сериал выдал три сезона без ощутимых спадов качества и собрал более 80 % положительных отзывов на Rotten Tomatoes, однако так и не стал массовым событием.

Сериал, который только набирал силу

Фэнтези редко удерживает планку до финала: многие истории теряют фокус или начинают повторяться. «Тёмные начала» избежали этой ловушки. Экранизация романов Филипа Пулмана бережно отнеслась к первоисточнику: ключевые сюжетные линии сохранены, а изменения — вроде более раннего появления Уилла — не нарушили структуру повествования.

Создатели сделали ставку не на эпатаж, а на атмосферу, философию и развитие персонажей. История Лиры и параллельных миров разворачивается постепенно, позволяя зрителю глубже погрузиться в конфликт веры, власти и свободы выбора.

Сравнения, которые сыграли против

Проект неизбежно сравнивали с «Очень странными делами»: юные герои, мрачная интонация, параллельные реальности. Однако сериал HBO не пытался стать «новыми Stranger Things» и не стремился повторить чужую формулу успеха.

Дополнительным фактором стала память о фильме «Золотой компас», который разочаровал часть аудитории. Скепсис оказался сильнее интереса — и проект не получил той волны обсуждений, на которую рассчитывал.

Главная сила — в цельности

Особого внимания заслуживает Рут Уилсон в роли миссис Коултер — сложной и противоречивой героини, чья внутренняя борьба стала эмоциональным центром истории.

«Тёмные начала» не пытались стать новой «Игрой престолов». И именно в этом их достоинство: это самостоятельное, продуманное фэнтези без провальных эпизодов и лишнего шума.