Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии

Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии

3 марта 2026 11:50
Кадр из сериала «Темные начала»

Трёхсезонная история без провальных эпизодов, но без статуса культурного феномена.

HBO давно ассоциируется с масштабным фэнтези благодаря «Игре престолов». Но в тени громкого хита остался другой амбициозный проект — «Тёмные начала». Сериал выдал три сезона без ощутимых спадов качества и собрал более 80 % положительных отзывов на Rotten Tomatoes, однако так и не стал массовым событием.

Сериал, который только набирал силу

Фэнтези редко удерживает планку до финала: многие истории теряют фокус или начинают повторяться. «Тёмные начала» избежали этой ловушки. Экранизация романов Филипа Пулмана бережно отнеслась к первоисточнику: ключевые сюжетные линии сохранены, а изменения — вроде более раннего появления Уилла — не нарушили структуру повествования.

Создатели сделали ставку не на эпатаж, а на атмосферу, философию и развитие персонажей. История Лиры и параллельных миров разворачивается постепенно, позволяя зрителю глубже погрузиться в конфликт веры, власти и свободы выбора.

Сравнения, которые сыграли против

Проект неизбежно сравнивали с «Очень странными делами»: юные герои, мрачная интонация, параллельные реальности. Однако сериал HBO не пытался стать «новыми Stranger Things» и не стремился повторить чужую формулу успеха.

Дополнительным фактором стала память о фильме «Золотой компас», который разочаровал часть аудитории. Скепсис оказался сильнее интереса — и проект не получил той волны обсуждений, на которую рассчитывал.

Главная сила — в цельности

Особого внимания заслуживает Рут Уилсон в роли миссис Коултер — сложной и противоречивой героини, чья внутренняя борьба стала эмоциональным центром истории.

«Тёмные начала» не пытались стать новой «Игрой престолов». И именно в этом их достоинство: это самостоятельное, продуманное фэнтези без провальных эпизодов и лишнего шума.

Фото: Кадр из сериала «Темные начала»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате Читать дальше 27 февраля 2026
Готова разрыдаться: только в 37 лет узнала, как должен был закончиться сериал «Как я встретил вашу маму» Готова разрыдаться: только в 37 лет узнала, как должен был закончиться сериал «Как я встретил вашу маму» Читать дальше 4 марта 2026
Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря Читать дальше 3 марта 2026
Из Киллиана Мерфи получился бы идеальный Волан-де-Морт: ждать ли нам звезду «Острых козырьков» в сериале про Гарри Поттера? Из Киллиана Мерфи получился бы идеальный Волан-де-Морт: ждать ли нам звезду «Острых козырьков» в сериале про Гарри Поттера? Читать дальше 3 марта 2026
Спин-офф «Игры престолов» идеален, но есть 3 вопроса, которые не дают зрителям покоя: и тайна Дункана тоже Спин-офф «Игры престолов» идеален, но есть 3 вопроса, которые не дают зрителям покоя: и тайна Дункана тоже Читать дальше 3 марта 2026
Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина Читать дальше 3 марта 2026
Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов» Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов» Читать дальше 3 марта 2026
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Читать дальше 3 марта 2026
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи 3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше