Этот сериал HBO легко проглотить за выходной: DC здесь не супергеройский, а Колин Фаррелл — шикарен

29 марта 2026 17:38
Подойдет любителям криминальных драм.

В эпоху стриминговых сервисов сложно выбрать, что посмотреть на выходных. Но сериал «Пингвин» от HBO — как раз тот случай, когда решение очевидно. Криминальная драма 2024 года состоит всего из восьми серий и рассказывает мрачную историю становления одного из самых известных злодеев DC.

История злодея вместо супергероя

«Пингвин» предлагает необычный взгляд на вселенную DC. В центре сюжета — Оз Кобб в исполнении Колина Фаррелла, который пытается занять место среди криминальных авторитетов Готэма.

В отличие от большинства супергеройских проектов, здесь нет спасителей. Сериал показывает жестокую борьбу за власть между преступными семьями Фальконе и Марони. Оз оказывается между двумя группировками и начинает собственную игру.

Мрачная атмосфера Готэма

События происходят в той же вселенной, что и фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза, но сериал легко смотреть отдельно.

Авторы делают ставку на реалистичный криминальный мир: коррупция, наркотики и борьба за влияние становятся основой сюжета. Такая атмосфера делает «Пингвина» больше похожим на криминальную драму, чем на супергеройский сериал.

Сильные персонажи и актерская игра

Колин Фаррелл создает сложный образ злодея, который одновременно вызывает и страх, и сочувствие. Его герой амбициозен и жесток, но при этом заботится о своей матери, страдающей деменцией.

Не менее яркой получилась София Фальконе в исполнении Кристин Милиоти. Ее путь от пациентки Аркхэма до лидера преступной семьи становится одной из самых интересных линий сериала.

Идеальный сериал для выходных

Всего восемь серий, напряженный сюжет и сильные персонажи делают «Пингвина» идеальным вариантом для просмотра за пару дней.

Сериал предлагает мрачную, захватывающую историю о власти, амбициях и цене успеха — и именно поэтому он стал одной из самых обсуждаемых криминальных драм последних лет.

Фото: Кадр из сериала «Пингвин»
Анастасия Луковникова
