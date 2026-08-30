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Этот сериал HBO 2026 года не зря сравнивают с «Настоящим детективом»: хоть и в центре сюжета — супергерой

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Фонари»

Зрители уже высоко оценили новинку.

Масштабные сражения, костюмы, спецэффекты и злодей, который непременно хочет уничтожить мир — вот так мы представляем супергеройские сериалы. Но «Фонари» решили свернуть совсем в другую сторону. Здесь гораздо важнее не суперспособности, а расследование, атмосфера и отношения двух героев.

Именно поэтому сериал уже сравнивают с первым сезоном «Настоящего детектива».

Зеленый Фонарь становится детективом

Главный герой — Джон Стюарт в исполнении Аарона Пьера, молодой морпех, которому предстоит стать новым Зеленым Фонарем. Его наставником становится Хэл Джордан — Кайл Чендлер.

Правда, идеальным учителем Джордана назвать сложно. Хэл постоянно выпивает, устал от службы и относится к подготовке новичка без особого энтузиазма.

Но всё меняется после загадочного преступления в небольшом городке Рашвилл. Во время перестрелки на футбольном матче погибают три человека, и Джордан решает разобраться в случившемся.

Очень быстро становится понятно, что это не обычное преступление. След приводит героев к Охотникам — синтетическим пришельцам, которые умеют выглядеть как люди.

Почему здесь вспоминают «Настоящий детектив»

Создатели явно делают ставку не только на супергеройскую составляющую. Перед нами небольшой американский город, подозрительные жители, местные тайны, мрачные пейзажи и два совершенно разных напарника.

Всё это действительно напоминает атмосферу «Настоящего детектива», где расследование становится лишь поводом для разговора о самих героях.

Даже один из шоураннеров «Фонарей» Крис Манди уже работал над четвертым сезоном «Настоящего детектива». Поэтому сравнения появились не на пустом месте.

Но есть и другая важная составляющая — неовестерн. Герои здесь выглядят скорее как суровые странствующие копы, оказавшиеся в провинциальном городе, чем как привычные супергерои.

Всего в первом сезоне будет 8 серий. В главных ролях — Кайл Чендлер, Аарон Пьер, Келли Макдональд, Нэйтан Филлион и другие.

Похоже, DC действительно решила рискнуть и сделать супергеройский сериал, который можно смотреть даже тем, кто устал от бесконечных битв. И, судя по описанию, «Фонари» — это тот редкий случай, когда Зеленый Фонарь интересен не только благодаря своему кольцу, но и потому, что оказался в хорошем детективе.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Фонари»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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