Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Этот сериал благословили сами боги»: на Rotten Tomatoes у «Перси Джексона и Олимпийцев» 100% свежести — первые отзывы критиков впечатляют

«Этот сериал благословили сами боги»: на Rotten Tomatoes у «Перси Джексона и Олимпийцев» 100% свежести — первые отзывы критиков впечатляют

9 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Премьера состоится уже 10 декабря.

У второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» ещё нет премьеры, но критики уже высказались — и редкий случай: все рецензии хором называют продолжение удачнее первого.

На Rotten Tomatoes у сезона сейчас 100% на основе первых восьми обзоров, и тон у них почти одинаковый — восторженный.

Что говорят рейтинги

На Rotten Tomatoes — стопроцентный рейтинг по первым восьми рецензиям. Для сравнения: у дебютного сезона было 91% от критиков и 79% от зрителей. Старт сильнее не придумаешь.

«Второй сезон стал приятным улучшением и без того крепкого первого», — пишет Collider.

«Еще один успех. По сути, второй точно такой же, как и первый… потому что не надо чинить то, что и так работает», — отмечает Original Cin.

Масштабы выросли, монстры стали страшнее

В рецензиях повторяется одна мысль: шоу стало зрелищнее, мрачнее и эмоциональнее.

«Персонажи выросли, испытания стали масштабнее, и снова кажется, что этот сериал благословили сами боги», — пишет Comic Book.

«Экшен динамичный, монстры жуткие, а шутки остроумные», — добавляет London Evening Standard.

CBR отмечает, что сериалу иногда не хватает остроты, но в целом называет сезон удачным. Fangirlish резюмирует: «Возвращение волшебное. Сезон масштабнее и смелее. Возможно, он просто лучше первого».

О чем новый сезон

В лагере полукровок беда: кто-то отравил дерево Талии. Спасти его может лишь золотое руно, и Перси отправляется в море монстров вместе с Аннабет, Гроувером и своим сводным братом Тайсоном. Их ждут новые испытания, опасности и открытия.

Disney+ уже продлил «Перси Джексона» на третий сезон — впереди ещё много приключений, пишет Soyuz.

Также вам будет интересно: Этот новый британский сериал вы проглотите за вечер – всего 4 серии триллера, спрятанного в драме.

Фото: Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Аркейн» короновали как лучший мультсериал, но есть 5 аниме ничуть не хуже: один «Стальной алхимик» чего стоит «Аркейн» короновали как лучший мультсериал, но есть 5 аниме ничуть не хуже: один «Стальной алхимик» чего стоит Читать дальше 10 декабря 2025
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко «Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко Читать дальше 10 декабря 2025
«Дочь решит стать человеком, чтобы понравиться Чамингу»: фанаты выкатили самую дерзкую теорию к выходу «Шрека 5» «Дочь решит стать человеком, чтобы понравиться Чамингу»: фанаты выкатили самую дерзкую теорию к выходу «Шрека 5» Читать дальше 10 декабря 2025
2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным 2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным Читать дальше 10 декабря 2025
Осторожно, спойлеры: точная дата выхода последнего 8 эпизода «Добро пожаловать в Дерри» известна Осторожно, спойлеры: точная дата выхода последнего 8 эпизода «Добро пожаловать в Дерри» известна Читать дальше 10 декабря 2025
Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов Читать дальше 10 декабря 2025
По сюжету некоторым 20, а на деле — больше тридцатки: сколько лет главным героям «Очень странных дел» к 5 сезону По сюжету некоторым 20, а на деле — больше тридцатки: сколько лет главным героям «Очень странных дел» к 5 сезону Читать дальше 10 декабря 2025
Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше