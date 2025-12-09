«Этот сериал благословили сами боги»: на Rotten Tomatoes у «Перси Джексона и Олимпийцев» 100% свежести — первые отзывы критиков впечатляют

У второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» ещё нет премьеры, но критики уже высказались — и редкий случай: все рецензии хором называют продолжение удачнее первого.

На Rotten Tomatoes у сезона сейчас 100% на основе первых восьми обзоров, и тон у них почти одинаковый — восторженный.

Что говорят рейтинги

На Rotten Tomatoes — стопроцентный рейтинг по первым восьми рецензиям. Для сравнения: у дебютного сезона было 91% от критиков и 79% от зрителей. Старт сильнее не придумаешь.

«Второй сезон стал приятным улучшением и без того крепкого первого», — пишет Collider. «Еще один успех. По сути, второй точно такой же, как и первый… потому что не надо чинить то, что и так работает», — отмечает Original Cin.

Масштабы выросли, монстры стали страшнее

В рецензиях повторяется одна мысль: шоу стало зрелищнее, мрачнее и эмоциональнее.

«Персонажи выросли, испытания стали масштабнее, и снова кажется, что этот сериал благословили сами боги», — пишет Comic Book. «Экшен динамичный, монстры жуткие, а шутки остроумные», — добавляет London Evening Standard.

CBR отмечает, что сериалу иногда не хватает остроты, но в целом называет сезон удачным. Fangirlish резюмирует: «Возвращение волшебное. Сезон масштабнее и смелее. Возможно, он просто лучше первого».

О чем новый сезон

В лагере полукровок беда: кто-то отравил дерево Талии. Спасти его может лишь золотое руно, и Перси отправляется в море монстров вместе с Аннабет, Гроувером и своим сводным братом Тайсоном. Их ждут новые испытания, опасности и открытия.

Disney+ уже продлил «Перси Джексона» на третий сезон — впереди ещё много приключений, пишет Soyuz.

