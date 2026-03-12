Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю

Вроде бы обычный сюжет, но он выстрелил.

На американском канале ABC вышла новая криминальная драма «Ар-Джей Деккер», и уже после премьеры она показала впечатляющие рейтинги. Проект сумел установить рекорд, который телеканал не видел больше пяти лет.

Сериал о частном детективе Р. Дж. Декере стартовал настолько успешно, что обошёл по просмотрам другие недавние премьеры канала.

Мощный старт на телевидении

Премьера сериала собрала у экранов 3,69 миллиона зрителей в день выхода. Это самый высокий показатель для драматического сериала ABC в таймслоте 22:00 с 2020 года.

Для сравнения, такие проекты канала, как «Уилл Трент» и «Высокий потенциал», стартовали заметно скромнее. Новый сериал сразу стал одним из самых сильных запусков последних лет.

Успех продолжился и в стриминге

После телепремьеры аудитория сериала продолжила расти благодаря стриминговым платформам. За первые шесть дней проект посмотрели уже 11,64 миллиона зрителей.

Сериал активно смотрят на Hulu, Disney+ и других цифровых сервисах. Несколько дней подряд он занимал первое место в стриминговых чартах.

О чём рассказывает сериал

Главный герой истории — Р. Дж. Декер, которого играет Скотт Спидман. Его персонаж — бывший заключённый и фотограф, решивший начать новую жизнь.

Он становится частным детективом на юге Флориды и берётся за сложные расследования, которые постепенно втягивают его в опасный мир преступности.

Актёры сразу почувствовали потенциал проекта

Сам Скотт Спидман рассказывал, что уже после прочтения пилотного сценария понял: у сериала есть шанс стать большим хитом.

По его словам, хорошие пилотные серии — редкость, поэтому он сразу почувствовал, что проект может выстрелить. Судя по первым рейтингам, интуиция актёра оказалась верной.