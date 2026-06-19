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Киноафиша Статьи Этот сериал 2026 года от HBO разорвал все шаблоны и получил 95% на RT: не драма и не фэнтези — что уже удивительно

Этот сериал 2026 года от HBO разорвал все шаблоны и получил 95% на RT: не драма и не фэнтези — что уже удивительно

19 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Паук-Нуар»

Телеканал славится проектами в других жанрах.

Когда новый сериал получает 95% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, это уже повод обратить на него внимание. Особенно если речь идёт о ещё одной версии Человека-паука, которых за последние годы было немало. Но «Паук-нуар» от HBO сумел удивить даже скептиков, превратив супергеройскую историю в стильный детектив с атмосферой классического нуара.

Не очередной Человек-паук

Когда стало известно, что Николас Кейдж сыграет Паука-нуара в отдельном сериале, многие отнеслись к проекту с осторожностью. Всё-таки зрители уже устали от бесконечных супергеройских историй, которые часто отличаются друг от друга только костюмами персонажей.

Однако после премьеры ситуация изменилась. На Rotten Tomatoes сериал получил впечатляющие 95% положительных отзывов от критиков — результат, которым могут похвастаться далеко не все громкие проекты последних лет.

Мрачный детектив вместо привычного экшена

Главное отличие «Паука-нуара» от большинства проектов по комиксам — атмосфера.

Действие разворачивается в мире, вдохновлённом классическими нуарными фильмами. Здесь нет привычных ярких красок и бесконечных супергеройских битв. Вместо этого зрителей ждут тёмные улицы, криминальные интриги, коррупция и герой, который больше напоминает частного детектива, чем спасителя человечества.

Отдельно критики отмечают операторскую работу. Многие сцены выглядят как кадры из большого кино, а визуальный стиль стал одной из главных причин, почему сериал смог заработать столь высокий рейтинг.

Николас Кейдж в своей стихии

Кадр из сериала «Паук-Нуар»

Особенно много похвал досталось Николасу Кейджу. Ранее актёр уже озвучивал Паука-нуара в анимационной франшизе «Человек-паук: Через вселенные», а теперь получил возможность полноценно сыграть персонажа на экране.

Его герой получился одновременно харизматичным, уставшим от жизни и опасным. Многие обозреватели отдельно отмечают, что именно игра Кейджа помогла сериалу добиться тех самых 95% на Rotten Tomatoes и стать одной из самых обсуждаемых новинок года.

Стоит ли смотреть?

Если вы ждёте классический супергеройский сериал, новинка может удивить. «Паук-нуар» делает ставку не на масштабные сражения, а на атмосферу, расследования и характеры.

Именно поэтому проект уже успел собрать 95% положительных рецензий и попасть в число самых успешных телевизионных премьер года. Это редкий пример того, как знакомого героя удалось показать совершенно с другой стороны.

Фото: Кадр из сериала «Паук-Нуар»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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