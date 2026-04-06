Этот сериал 2000-х не хуже «Первого отдела», а следователь — точно как Брагин: рейтинг 7,8 лишь подтверждает

6 апреля 2026 19:35
Кадр из сериала «Гражданин начальник»

И 20+ лет назад снимались интересные детективы 

В начале 2026 года все внимание зрителей было приковано к пятому сезону «Первого отдела». Однако это не единственный качественный детектив. Интересные новинки выходили и 20 лет назад. Особо я рекомендую обратить внимание на сериал «Гражданин начальник». Его рейтинг на «Кинопоиске» — 7.8.

О чем сериал

Действие происходит в 2000х в одном из крупных областных городов. В центре сюжета — следователь прокуратуры Пафнутьев, которому по службе приходится иметь дело не только с преступниками, но и с высшим городским руководством. Чтобы бороться с мощной организованной группировкой почти в одиночку, он вынужден проявлять смекалку и хитрость. Часто ему приходится прибегать к нестандартным приёмам.

Почему стоит посмотреть

Я рекомендую посмотреть этот сериал из‑за превосходной актёрской игры. Юрий Степанов в роли следователя Павла Хромова меня искренне впечатлил, для меня это одна из самых ярких работ трагически погибшего актера. Кроме него там в целом сильный состав: Егор Бероев, Роман Мадянов и Дина Корзун.

Режиссура Николая Досталя как всегда великолепна. Это заметно в постановке сцен и в том, как аккуратно прописаны характеры. Сериал честно передаёт атмосферу постперестроечной России и начала 2000‑х годов. Основа сюжета — цикл романов Виктора Пронина «Банда» — даёт уверенную детективную линию с неожиданными поворотами. Я считаю, что это не просто боевик, а драма о честном человеке, который пытается сохранить принципы в циничном мире. Особенно важно, что работа прокуратуры показана изнутри без излишней романтизации. В итоге я уверен, что поклонникам качественной криминальной драмы стоит дать этому сериалу шанс.

Фото: Кадр из сериала «Гражданин начальник»
