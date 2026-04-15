Этот «рыжий» в 90-е был в каждом телевизоре: что стало со звездой «Ералаша» спустя 30 лет — вы не поверите

Наверняка многие помнят этого рыжеволосого мальчика из киножурнала «Ералаш»? Актер Александр Лойе в детстве часто снимался в разных комедийных проектах. Но сейчас его не видно. Как же выглядит этот рыжий мальчик из «Ералаша» сегодня, и чем он занимается?

Кто такой Александр Лойе

Саша Лойе в свое время был одним из самых известных детских актеров киножурнала «Ералаш». Александр Витальевич Лойе родился 26 июля 1983 года. Он унаследовал свою внешность и фамилию от прадеда, поволжского немца Эрнста Лоэ, что в детстве не раз становилось предметом насмешек.

На большом экране Саша появился возрасте 5 лет, сыграв дворового мальчика в фильме «Благородный разбойник Владимир Дубровский». После этого его стали приглашать в различные фильмы и сериалы.

Затем он поступил в ГИТИС, но позже перевелся в Высшее театральное училище имени Щепкина, которое успешно окончил в 2006 году.

На его счету 12 выпусков киножурнала «Ералаш». Сотрудничество с киножурналом прекратилось из конфликтов с Борисом Грачевским, однажды упомянул, что Лойе многим обязан ему и что он «зазвездился». Собственно, это и стало причиной окончания их сотрудничества.

Про роли в кино

Фильмография Лойе включает такие сериалы, как «Next», «Next 2» и «Next 3», где он исполнил роль Федора Лаврикова — внебрачного сына Федора Павловича Лаврикова, которого сыграл Александр Абдулов. Режиссером этих сериалов выступил Олег Фомин, с которым Лойе сотрудничает довольно активно.

Кроме этого, у актер играл в фильме «Грозовые ворота», а также в сериалах «Зверобой» и «Операция “Карпаты”». Один из его недавних проектов — фильм «Челюскин. Первые».

Про внешность

Что касается изменений в его внешности, то сегодня актер больше не тот рыжий мальчик, которого мы помнили: он побрился налысо. Актер продолжает сниматься в кино. Но он так и не женился и детей у него нет.