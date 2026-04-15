Меню
Русский English
Отмена
Этот «рыжий» в 90-е был в каждом телевизоре: что стало со звездой «Ералаша» спустя 30 лет — вы не поверите

15 апреля 2026 08:56
Кадр из киножурнала «Ералаш»

Казалось, что Александра Лойе ждет большое будущее.

Наверняка многие помнят этого рыжеволосого мальчика из киножурнала «Ералаш»? Актер Александр Лойе в детстве часто снимался в разных комедийных проектах. Но сейчас его не видно. Как же выглядит этот рыжий мальчик из «Ералаша» сегодня, и чем он занимается?

Кто такой Александр Лойе

Саша Лойе в свое время был одним из самых известных детских актеров киножурнала «Ералаш». Александр Витальевич Лойе родился 26 июля 1983 года. Он унаследовал свою внешность и фамилию от прадеда, поволжского немца Эрнста Лоэ, что в детстве не раз становилось предметом насмешек.

На большом экране Саша появился возрасте 5 лет, сыграв дворового мальчика в фильме «Благородный разбойник Владимир Дубровский». После этого его стали приглашать в различные фильмы и сериалы.

Затем он поступил в ГИТИС, но позже перевелся в Высшее театральное училище имени Щепкина, которое успешно окончил в 2006 году.

На его счету 12 выпусков киножурнала «Ералаш». Сотрудничество с киножурналом прекратилось из конфликтов с Борисом Грачевским, однажды упомянул, что Лойе многим обязан ему и что он «зазвездился». Собственно, это и стало причиной окончания их сотрудничества.

Про роли в кино

Фильмография Лойе включает такие сериалы, как «Next», «Next 2» и «Next 3», где он исполнил роль Федора Лаврикова — внебрачного сына Федора Павловича Лаврикова, которого сыграл Александр Абдулов. Режиссером этих сериалов выступил Олег Фомин, с которым Лойе сотрудничает довольно активно.

Кроме этого, у актер играл в фильме «Грозовые ворота», а также в сериалах «Зверобой» и «Операция “Карпаты”». Один из его недавних проектов — фильм «Челюскин. Первые».

Про внешность

Что касается изменений в его внешности, то сегодня актер больше не тот рыжий мальчик, которого мы помнили: он побрился налысо. Актер продолжает сниматься в кино. Но он так и не женился и детей у него нет.

Фото: Кадры из киножурнала «Ералаш» и сериалов «Next», «Зверобой»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните тех кавказцев из скандальной сцены «Брата»? Один из них умер, а что со вторым Помните тех кавказцев из скандальной сцены «Брата»? Один из них умер, а что со вторым Читать дальше 15 апреля 2026
Шибанов из «Первого отдела» скрывал жену-модель: у актера даже есть двое детей — как выглядит семья Сергея Жаркова Шибанов из «Первого отдела» скрывал жену-модель: у актера даже есть двое детей — как выглядит семья Сергея Жаркова Читать дальше 13 апреля 2026
«Князь Андрей» хорош, но эти не хуже: жду еще 3 исторических сериала в 2026 году — сюжеты вообще не под «копирку» «Князь Андрей» хорош, но эти не хуже: жду еще 3 исторических сериала в 2026 году — сюжеты вообще не под «копирку» Читать дальше 16 апреля 2026
«Твое сердце будет разбито» — когда выйдет в интернете: главную мелодраму весны покажут сразу в двух местах «Твое сердце будет разбито» — когда выйдет в интернете: главную мелодраму весны покажут сразу в двух местах Читать дальше 16 апреля 2026
Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый Читать дальше 15 апреля 2026
Что стало с Барсом в фильме «Твое сердце было разбито»: ответ можно узнать только из второй книги Анны Джейн Что стало с Барсом в фильме «Твое сердце было разбито»: ответ можно узнать только из второй книги Анны Джейн Читать дальше 15 апреля 2026
Ждем преемника «Открытого брака»: эта драмеди цепляет с порога — по описанию понятно, что будет 10/10 Ждем преемника «Открытого брака»: эта драмеди цепляет с порога — по описанию понятно, что будет 10/10 Читать дальше 15 апреля 2026
1,6 млн в России и 8,8 млн в Китае: этот фэнтези-фильм провалился дома, зато стал хитом в Поднебесной 1,6 млн в России и 8,8 млн в Китае: этот фэнтези-фильм провалился дома, зато стал хитом в Поднебесной Читать дальше 15 апреля 2026
Про ВОВ сильно и мощно: эти 3 фильма не дадут разочароваться — рейтинги круче всех детективов НТВ Про ВОВ сильно и мощно: эти 3 фильма не дадут разочароваться — рейтинги круче всех детективов НТВ Читать дальше 15 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше