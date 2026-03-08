Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан

Одна из главных фишек «Интерстеллара» — попытка оставаться в рамках науки даже там, где хочется уйти в чистое фэнтези. Кристофер Нолан привлёк к работе нобелевского лауреата Кипа Торна, и тот помог выстроить сценарий так, чтобы даже чёрные дыры подчинялись законам физики.

Но мало кто знает, что среди всех этих формул и теорий Торн оставил в фильме необычный след — отсылку к людям, которые имеют самое прямое отношение к российской науке.

Эпизод в «Интерстелларе»

Если внимательно присмотреться к доске, на которой главные герои выводят сложные формулы, можно заметить странную деталь. Обычно в таких уравнениях мелькают латинские символы — но не здесь. Вместо привычных букв в некоторых местах проступает кириллица. Это не случайность и не ошибка художников, а вполне осознанная отсылка, заложенная физиком Кипом Торном.

Смысл пасхалки

За буквами на доске скрываются имена людей, без которых современная астрофизика выглядела бы иначе. ЯБ — это Яков Борисович Зельдович, АД — Андрей Дмитриевич Сахаров. Оба они известны прежде всего работой над водородной бомбой, но их научные интересы уходили куда дальше военных разработок.

Зельдович занимался теорией происхождения галактик и чёрных дыр, Сахаров — гравитацией и квантовой физикой. Как раз темы, вокруг которых строится весь сюжет «Интерстеллара».

Кип Торн выбрал инициалы не просто так. В СССР учёных, работавших над закрытыми проектами, часто обозначали только первыми буквами имени — это был способ сохранить анонимность.

Традиция закрепилась, и даже после рассекречивания работ многих физиков продолжали называть по инициалам. Торн бывал на их лекциях, знал эту привычку и решил таким образом отдать коллегам дань уважения.