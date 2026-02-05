Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще

Российские фильмы нечасто становятся материалом для зарубежных ремейков, но иногда это все же случается. Комедия Клима Шипенко «Холоп» в 2019 году стала настоящим феноменом. Она не только собрала огромные деньги в прокате, но и обогнала по сборам в России таких гигантов, как «Мстители: Финал».

Для зрителей это было почти чудом, а для киностудий — чётким сигналом: сюжет действительно находит отклик. Сегодня первая часть всё ещё держится в пятёрке самых кассовых отечественных фильмов.

При таких впечатляющих результатах интерес иностранных продюсеров к истории выглядит вполне логичным и объяснимым.

Ремейки «Холопа»

Формула успеха «Холопа» оказалась настолько универсальной, что обросла целым семейством зарубежных версий.

Так, во французском ремейке «Холоп из Парижа» избалованный наследник отправляется не куда-нибудь, а прямиком в Версаль эпохи Людовика XIV, чтобы познать цену роскоши и интриг изнутри.

Турецкая адаптация «Холоп. Великолепный век» умело играет на ностальгии по одноимённому сериалу, помещая современного миллионера (его играет звезда Керем Бюрсин) в пышные декорации Османской империи.

Монгольская версия переносит героя в глубину веков своей страны, а казахстанский «Малай» почти дословно воспроизводит оригинал, лишь адаптируя его под местный колорит.

На этом планы не заканчиваются — сейчас обсуждается возможность снять свою версию в Египте.

Причины успеха

Актёр Милош Бикович, сыгравший главную роль в оригинальном «Холопе», точно подметил суть. По его словам, сюжет оказался на удивление универсальным. История про избалованного богача, которого жизнь заставляет спуститься с небес на землю, понятна и близка в любой культуре.