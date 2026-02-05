Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще

Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще

5 февраля 2026 15:13
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Лента имеет международный успех.

Российские фильмы нечасто становятся материалом для зарубежных ремейков, но иногда это все же случается. Комедия Клима Шипенко «Холоп» в 2019 году стала настоящим феноменом. Она не только собрала огромные деньги в прокате, но и обогнала по сборам в России таких гигантов, как «Мстители: Финал».

Для зрителей это было почти чудом, а для киностудий — чётким сигналом: сюжет действительно находит отклик. Сегодня первая часть всё ещё держится в пятёрке самых кассовых отечественных фильмов.

При таких впечатляющих результатах интерес иностранных продюсеров к истории выглядит вполне логичным и объяснимым.

Ремейки «Холопа»

Формула успеха «Холопа» оказалась настолько универсальной, что обросла целым семейством зарубежных версий.

Так, во французском ремейке «Холоп из Парижа» избалованный наследник отправляется не куда-нибудь, а прямиком в Версаль эпохи Людовика XIV, чтобы познать цену роскоши и интриг изнутри.

Турецкая адаптация «Холоп. Великолепный век» умело играет на ностальгии по одноимённому сериалу, помещая современного миллионера (его играет звезда Керем Бюрсин) в пышные декорации Османской империи.

Монгольская версия переносит героя в глубину веков своей страны, а казахстанский «Малай» почти дословно воспроизводит оригинал, лишь адаптируя его под местный колорит.

На этом планы не заканчиваются — сейчас обсуждается возможность снять свою версию в Египте.

Кадр из фильма «Холоп»

Причины успеха

Актёр Милош Бикович, сыгравший главную роль в оригинальном «Холопе», точно подметил суть. По его словам, сюжет оказался на удивление универсальным. История про избалованного богача, которого жизнь заставляет спуститься с небес на землю, понятна и близка в любой культуре.

«Получается, мы смогли создать ясную и работающую историю, которую действительно хочется пересказывать на свой лад. А это, пожалуй, и есть главный признак успешной франшизы», — пояснил актёр.

Фото: Кадры из фильмов «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Холоп» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На сторону злодеев переметнется не только Дауни-младший: новые «Мстители» готовят зрителям драму На сторону злодеев переметнется не только Дауни-младший: новые «Мстители» готовят зрителям драму Читать дальше 5 февраля 2026
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» «Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» Читать дальше 5 февраля 2026
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко «Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко Читать дальше 5 февраля 2026
В СССР была своя «Матрица»: вышла за 25 лет до фильма с Киану Ривзом В СССР была своя «Матрица»: вышла за 25 лет до фильма с Киану Ривзом Читать дальше 5 февраля 2026
С первого раза набрать 6 из 6 невозможно: отличите название реального фильма от выдумки ИИ (тест) С первого раза набрать 6 из 6 невозможно: отличите название реального фильма от выдумки ИИ (тест) Читать дальше 4 февраля 2026
Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Читать дальше 4 февраля 2026
А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит Читать дальше 4 февраля 2026
Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают Читать дальше 4 февраля 2026
Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Читать дальше 4 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше