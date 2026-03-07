Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала»

Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала»

7 марта 2026 09:25
Кадр из фильма «Пустите детей»

Легальному показу помешали споры с авторскими правами.

Голливуд уже не одно десятилетие черпает вдохновение из произведений Стивена Кинга, превращая его тексты в триллеры, хорроры и драмы всех мастей. Писатель прочно удерживает титул самого экранизируемого автора наших дней. Однако его наследием интересовались не только за океаном.

Проект «Пустите детей»

7 лет назад на YouTube появилась короткометражка Александра Домогарова‑младшего под названием «Пустите детей». В её основе — рассказ Кинга, известный также как «Детки в клетке».

Сюжет вращается вокруг пожилой школьной учительницы, которая ведёт занятия в младших классах. Однажды она начинает замечать, что ученики неуловимо меняются — их поведение становится чуждым, почти нечеловеческим, но объяснить, в чём именно дело, женщина не в силах.

А вскоре грань между реальностью и наваждением стирается настолько, что она уже сомневается: было ли это на самом деле или просто игра сознания.

Кадр из фильма «Пустите детей»

Проблемы с прокатом

Снять кино по Кингу оказалось делом непростым даже для тех, кто получил права практически даром. Домогаров‑младший купил их ещё в середине десятых за символический доллар — писатель периодически устраивает такую акцию для независимых режиссёров.

Но дальше всё пошло со скрипом: поиск актрисы на главную роль затянулся, в итоге её сыграла Татьяна Кузнецова. Когда фильм наконец доделали в 2017‑м, выяснилось, что срок действия «однодолларовых» прав истёк.

Попытка продлить их ни к чему не привела — к тому моменту права на экранизацию уже купила крупная студия. Так что официально рассказ «Пустите детей» больше не продавался.

Получасовая короткометражка так и осталась неофициальной российской версией. Никаких коммерческих прав у авторов не было, поэтому фильм показали на паре фестивалей, а потом просто выложили в Сеть. И там пользователи остались в восторге.

«Круто сделали», «Короткометражка очень понравилась, особенно игра главной героини», «Очень классно снято, как корейский ужастик», «Браво! Как будто книгу перечитала», — пишут комментаторы.

Фото: Кадры из фильма «Пустите детей» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан Читать дальше 8 марта 2026
«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест) «Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест) Читать дальше 7 марта 2026
Отмечаем 8 марта, как в «Москве слезам не верит»: как накрыть стол в духе профессорского ужина, чтобы гости ахнули Отмечаем 8 марта, как в «Москве слезам не верит»: как накрыть стол в духе профессорского ужина, чтобы гости ахнули Читать дальше 7 марта 2026
Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Читать дальше 7 марта 2026
Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее Читать дальше 7 марта 2026
Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»? Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»? Читать дальше 6 марта 2026
Финал уже показали, но не все успели увидеть: чем закончился 5 сезон «Первого отдела» Финал уже показали, но не все успели увидеть: чем закончился 5 сезон «Первого отдела» Читать дальше 6 марта 2026
Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов» Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов» Читать дальше 6 марта 2026
Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы Читать дальше 6 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше