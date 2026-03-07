Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала»

Голливуд уже не одно десятилетие черпает вдохновение из произведений Стивена Кинга, превращая его тексты в триллеры, хорроры и драмы всех мастей. Писатель прочно удерживает титул самого экранизируемого автора наших дней. Однако его наследием интересовались не только за океаном.

Проект «Пустите детей»

7 лет назад на YouTube появилась короткометражка Александра Домогарова‑младшего под названием «Пустите детей». В её основе — рассказ Кинга, известный также как «Детки в клетке».

Сюжет вращается вокруг пожилой школьной учительницы, которая ведёт занятия в младших классах. Однажды она начинает замечать, что ученики неуловимо меняются — их поведение становится чуждым, почти нечеловеческим, но объяснить, в чём именно дело, женщина не в силах.

А вскоре грань между реальностью и наваждением стирается настолько, что она уже сомневается: было ли это на самом деле или просто игра сознания.

Проблемы с прокатом

Снять кино по Кингу оказалось делом непростым даже для тех, кто получил права практически даром. Домогаров‑младший купил их ещё в середине десятых за символический доллар — писатель периодически устраивает такую акцию для независимых режиссёров.

Но дальше всё пошло со скрипом: поиск актрисы на главную роль затянулся, в итоге её сыграла Татьяна Кузнецова. Когда фильм наконец доделали в 2017‑м, выяснилось, что срок действия «однодолларовых» прав истёк.

Попытка продлить их ни к чему не привела — к тому моменту права на экранизацию уже купила крупная студия. Так что официально рассказ «Пустите детей» больше не продавался.

Получасовая короткометражка так и осталась неофициальной российской версией. Никаких коммерческих прав у авторов не было, поэтому фильм показали на паре фестивалей, а потом просто выложили в Сеть. И там пользователи остались в восторге.