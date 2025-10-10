Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот российский сериал после выхода первых серий ворвался в топ-10: «Петров другой, потрясает» — пишут зрители

Этот российский сериал после выхода первых серий ворвался в топ-10: «Петров другой, потрясает» — пишут зрители

10 октября 2025 13:46
«Камбэк»

Зрители называют «Камбэк» одной из самых сильных премьер осени: у сериала рейтинг 8,2 и отзывы, в которых восторг сочетается с ностальгией.

Сериал «Камбэк» (2025) режиссёра Динара Гарипова сразу после выхода премьерных эпизодов вошёл в топ-10 самых популярных проектов «Кинопоиска».

История о человеке, потерявшем память, и подростках, решивших ему помочь, зацепила многих зрителей искренностью и точным попаданием в дух нулевых.

Второй шанс

События происходят в Нижнем Новгороде начала 2000-х. Компания старшеклассников — Даша, Олег, Юра и Птаха — оказывается в опасной ситуации.

Их спасает бездомный по прозвищу Компот, которого играет Александр Петров. Он не помнит, кто он и откуда, но подростки решают помочь ему вернуть прошлое.

Постепенно выясняется, что в этом человеке скрыто больше, чем кажется.

Петров вне амплуа

Для Александра Петрова эта роль стала редкой возможностью выйти за пределы привычных образов.

«Петров другой, потрясает», — пишут зрители.

Его герой — человек, уставший, потерянный, но живой. От привычных уверенных ролей не осталось и следа: Компот вызывает сочувствие и доверие с первых минут.

Атмосфера нулевых

Авторы детально воссоздали начало двухтысячных — от звука старых телефонов до песен с MTV и запаха столовки.

Зрители называют сериал «тёплой и честной драмой про нулевые», где всё кажется настоящим. Никакого глянца — только провинция, взросление и попытки понять, кем ты был и кем стал.

Однако есть и критика. «Эпоха представлена слишком абстрактно — через нарезки новостей, телепрограмм и музыки того периода, а это слишком простой приём», — написал один из пользователей.

Реакция и рейтинги

На «Кинопоиске» у «Камбэка» 8,2 по оценкам свыше 99 тысяч пользователей, на IMDb — 7,1.

Многие называют проект «честным и человечным», другие — «слишком медленным», но почти все отмечают, что сериал держит внимание.

«После “Камбэка” невозможно будет пройти мимо бродяги, не вспомнив Компота», — делятся зрители в комментариях.

Всего в первом сезоне восемь серий, выходят по субботам, последнюю можно будет увидеть 15 ноября.

Также прочитайте: Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке

Фото: Кадр из сериала «Камбэк»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Премьера «Душегубов 2» разделила зрителей на два лагеря: сериал называют одновременно интригующим и скучным – как так? Премьера «Душегубов 2» разделила зрителей на два лагеря: сериал называют одновременно интригующим и скучным – как так? Читать дальше 10 октября 2025
«Улица Шекспира» добралась до Первого, но ждать сериал в духе «Кармелиты» не стоит: советуют ли зрители этот проект? «Улица Шекспира» добралась до Первого, но ждать сериал в духе «Кармелиты» не стоит: советуют ли зрители этот проект? Читать дальше 9 октября 2025
«Крайне отвратителен»: зрители нашли самого мерзкого героя «Душегубов» — и это не маньяк «Крайне отвратителен»: зрители нашли самого мерзкого героя «Душегубов» — и это не маньяк Читать дальше 9 октября 2025
Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном Читать дальше 11 октября 2025
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах Читать дальше 11 октября 2025
«Я залпом за 1 неполный день его просмотрела и была в восторге!»: этот сильный мини-сериал Netflix невозможно выключить после первого эпизода «Я залпом за 1 неполный день его просмотрела и была в восторге!»: этот сильный мини-сериал Netflix невозможно выключить после первого эпизода Читать дальше 11 октября 2025
«Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что «Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что Читать дальше 11 октября 2025
Нажать play и не остановиться: сколько серий у «Бара “Один звонок”» с Козловским и почему новинку можно посмотреть за одну ночь Нажать play и не остановиться: сколько серий у «Бара “Один звонок”» с Козловским и почему новинку можно посмотреть за одну ночь Читать дальше 11 октября 2025
Почему героиню «Маши и Медведя» назвали именно Машей, а не Катей или Дашей: создатель мультфильма все объяснил Почему героиню «Маши и Медведя» назвали именно Машей, а не Катей или Дашей: создатель мультфильма все объяснил Читать дальше 11 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше