Этот российский сериал после выхода первых серий ворвался в топ-10: «Петров другой, потрясает» — пишут зрители

Сериал «Камбэк» (2025) режиссёра Динара Гарипова сразу после выхода премьерных эпизодов вошёл в топ-10 самых популярных проектов «Кинопоиска».
История о человеке, потерявшем память, и подростках, решивших ему помочь, зацепила многих зрителей искренностью и точным попаданием в дух нулевых.
Второй шанс
События происходят в Нижнем Новгороде начала 2000-х. Компания старшеклассников — Даша, Олег, Юра и Птаха — оказывается в опасной ситуации.
Их спасает бездомный по прозвищу Компот, которого играет Александр Петров. Он не помнит, кто он и откуда, но подростки решают помочь ему вернуть прошлое.
Постепенно выясняется, что в этом человеке скрыто больше, чем кажется.
Петров вне амплуа
Для Александра Петрова эта роль стала редкой возможностью выйти за пределы привычных образов.
«Петров другой, потрясает», — пишут зрители.
Его герой — человек, уставший, потерянный, но живой. От привычных уверенных ролей не осталось и следа: Компот вызывает сочувствие и доверие с первых минут.
Атмосфера нулевых
Авторы детально воссоздали начало двухтысячных — от звука старых телефонов до песен с MTV и запаха столовки.
Зрители называют сериал «тёплой и честной драмой про нулевые», где всё кажется настоящим. Никакого глянца — только провинция, взросление и попытки понять, кем ты был и кем стал.
Однако есть и критика. «Эпоха представлена слишком абстрактно — через нарезки новостей, телепрограмм и музыки того периода, а это слишком простой приём», — написал один из пользователей.
Реакция и рейтинги
На «Кинопоиске» у «Камбэка» 8,2 по оценкам свыше 99 тысяч пользователей, на IMDb — 7,1.
Многие называют проект «честным и человечным», другие — «слишком медленным», но почти все отмечают, что сериал держит внимание.
«После “Камбэка” невозможно будет пройти мимо бродяги, не вспомнив Компота», — делятся зрители в комментариях.
Всего в первом сезоне восемь серий, выходят по субботам, последнюю можно будет увидеть 15 ноября.
