Этот российский сериал повторил формулу «Хрустального» и «Фишера», но не вышло: авторы ошиблись в одной героине

Многим зрителям нравятся не просто детективы, а сериалы с особенно мрачной эстетикой. Такие проекты, как «Хрустальный», «Русалки» и «Фишер», прекрасно укладываются в это описание.

Поэтому и на картину «Кошка» публика возлагала особые надежды. Но без разочарований не обошлось.

Сюжет сериала «Кошка»

Следователь Оксана Кошкина возвращается в приморский городок, где когда-то проходила практику. Теперь она устраивается в местный отдел по особо важным делам. Ей сразу же поручают громкое и крайне запутанное дело — расследование массового исчезновения детей.

Погружаясь в детали, Кошкина понимает, что похищения — это часть большой и хорошо продуманной преступной схемы. В неё вовлечено множество людей с разных сторон. Параллельно с расследованием в памяти героини начинают всплывать обрывки воспоминаний, связанные с её собственным тяжёлым прошлым, которое она давно старалась забыть.

Отзывы

В основном, критика зрителей сводится к затянутому сюжету, невыразительному сценарию и скучной главной героине.

«В двух словах — скучно, монотонно, невыразительно. В драме несколько линий, все они стары как мир, но ни одна из них не цепляет не поэтому. На мой взгляд, причина не в отсутствии новизны сюжета и поворотов в нем. Причина в неудачном выборе актрисы на главную роль», — пишет автор Дзен-канала «Киносезон».

Зрителям Анастасия Тодореску показалась слишком холодной, безэмоциональной, «ровной».