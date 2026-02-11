Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот российский сериал повторил формулу «Хрустального» и «Фишера», но не вышло: авторы ошиблись в одной героине

Этот российский сериал повторил формулу «Хрустального» и «Фишера», но не вышло: авторы ошиблись в одной героине

11 февраля 2026 16:11
Кадр из сериала «Кошка»

Зрители критиковали картину.

Многим зрителям нравятся не просто детективы, а сериалы с особенно мрачной эстетикой. Такие проекты, как «Хрустальный», «Русалки» и «Фишер», прекрасно укладываются в это описание.

Поэтому и на картину «Кошка» публика возлагала особые надежды. Но без разочарований не обошлось.

Сюжет сериала «Кошка»

Следователь Оксана Кошкина возвращается в приморский городок, где когда-то проходила практику. Теперь она устраивается в местный отдел по особо важным делам. Ей сразу же поручают громкое и крайне запутанное дело — расследование массового исчезновения детей.

Погружаясь в детали, Кошкина понимает, что похищения — это часть большой и хорошо продуманной преступной схемы. В неё вовлечено множество людей с разных сторон. Параллельно с расследованием в памяти героини начинают всплывать обрывки воспоминаний, связанные с её собственным тяжёлым прошлым, которое она давно старалась забыть.

Кадр из сериала «Кошка»

Отзывы

В основном, критика зрителей сводится к затянутому сюжету, невыразительному сценарию и скучной главной героине.

«В двух словах — скучно, монотонно, невыразительно. В драме несколько линий, все они стары как мир, но ни одна из них не цепляет не поэтому. На мой взгляд, причина не в отсутствии новизны сюжета и поворотов в нем. Причина в неудачном выборе актрисы на главную роль», — пишет автор Дзен-канала «Киносезон».

Зрителям Анастасия Тодореску показалась слишком холодной, безэмоциональной, «ровной».

«"Кошка" абсолютно не оправдала ожиданий. И актриса не понравилась. Как-то все неестественно», «Давно не видела такой откровенно фальшивой игры, как у главной актрисы», — отмечают в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Кошка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот сериал с рейтингом 8,0 — одна из последних работ Пускепалиса: «Прекрасно, такая редкость, все на высоте» Этот сериал с рейтингом 8,0 — одна из последних работ Пускепалиса: «Прекрасно, такая редкость, все на высоте» Читать дальше 12 февраля 2026
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? «Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? Читать дальше 12 февраля 2026
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта «Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта Читать дальше 12 февраля 2026
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Читать дальше 12 февраля 2026
Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Читать дальше 12 февраля 2026
Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека Читать дальше 12 февраля 2026
Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании Читать дальше 12 февраля 2026
У всех на слуху «Шеф» и «Невский», но НТВ — «золотая жила» детективов: эти 3 сериал вы могли пропустить, а зря У всех на слуху «Шеф» и «Невский», но НТВ — «золотая жила» детективов: эти 3 сериал вы могли пропустить, а зря Читать дальше 12 февраля 2026
Куда делся Винокуров в 12 сезоне? Почему актер Сергей Барышев на самом деле ушел из сериала «Тайны следствия» Куда делся Винокуров в 12 сезоне? Почему актер Сергей Барышев на самом деле ушел из сериала «Тайны следствия» Читать дальше 11 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше