Этот российский сериал попал в топ-20 без агрессивной рекламы — наравне с «Фишером» и «Камбэком»

Как спокойная курортная комедия стала одним из самых «домашних» успехов года.

Во второй половине 2025 года в итоговом топ-20 по просмотрам на КП неожиданно оказался сериал «Красная Поляна» (2024). Без навязчивых трейлеров и без ощущения, что его нужно посмотреть «прямо сейчас».

Его включали вечером, фоном, а потом — не выключали. Именно такой формат и оказался выигрышным.

Не громкий хит, а стабильный выбор

По итогам года сериал уверенно вошёл в топ-20 самых популярных проектов платформы — рядом с куда более активно продвигаемыми релизами.

В том же списке, к примеру, оказались «Фишер», «Телохранители», «Камбэк», «Беспринципные в Питере» и «Метод».

Почему сериал смотрели до конца

Формула оказалась простой и работающей. Курортный антураж, компактные серии по 30 минут, лёгкий авантюрный сюжет и героиня, которая постоянно выкручивается из неприятностей.

Здесь нет попытки удивить масштабом или драматическим надрывом — сериал делает ставку на ритм и комфорт просмотра.

Итог года без шума

Рейтинг «Красной Поляны» на Кинопоиске — 7,7. Не рекорд, но показатель стабильного зрительского доверия. Сериал стал примером того, как проект может войти в топ без агрессивного маркетинга — за счёт привычки зрителя включать следующую интересную серию.

