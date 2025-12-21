Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот российский сериал попал в топ-20 без агрессивной рекламы — наравне с «Фишером» и «Камбэком»

Этот российский сериал попал в топ-20 без агрессивной рекламы — наравне с «Фишером» и «Камбэком»

21 декабря 2025 21:02
«Красная Поляна»

Как спокойная курортная комедия стала одним из самых «домашних» успехов года.

Во второй половине 2025 года в итоговом топ-20 по просмотрам на КП неожиданно оказался сериал «Красная Поляна» (2024). Без навязчивых трейлеров и без ощущения, что его нужно посмотреть «прямо сейчас».

Его включали вечером, фоном, а потом — не выключали. Именно такой формат и оказался выигрышным.

Не громкий хит, а стабильный выбор

По итогам года сериал уверенно вошёл в топ-20 самых популярных проектов платформы — рядом с куда более активно продвигаемыми релизами.

В том же списке, к примеру, оказались «Фишер», «Телохранители», «Камбэк», «Беспринципные в Питере» и «Метод».

«Красная Поляна»

Почему сериал смотрели до конца

Формула оказалась простой и работающей. Курортный антураж, компактные серии по 30 минут, лёгкий авантюрный сюжет и героиня, которая постоянно выкручивается из неприятностей.

Здесь нет попытки удивить масштабом или драматическим надрывом — сериал делает ставку на ритм и комфорт просмотра.

Итог года без шума

Рейтинг «Красной Поляны» на Кинопоиске — 7,7. Не рекорд, но показатель стабильного зрительского доверия. Сериал стал примером того, как проект может войти в топ без агрессивного маркетинга — за счёт привычки зрителя включать следующую интересную серию.

Также прочитайте: «Не в своей тарелке» как точка отсчета: какие сериалы СТС готовит на 2026 год — Стоянов, Деревянко, Соболев вновь смешат народ

Фото: Кадр из сериала «Красная Поляна»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От создателя «Невского»: город без камер и засады вместо вызовов — НТВ запускает детектив о полицейской работе на новых территориях От создателя «Невского»: город без камер и засады вместо вызовов — НТВ запускает детектив о полицейской работе на новых территориях Читать дальше 22 декабря 2025
Если надоело смотреть НТВ: 3 новых детективных сериала, которые цепляют с первых минут Если надоело смотреть НТВ: 3 новых детективных сериала, которые цепляют с первых минут Читать дальше 22 декабря 2025
Продолжение, которое не провалилось: российский сериал из нулевых снова смотрят миллионы — в одном списке с «Фишером» и «Методом» Продолжение, которое не провалилось: российский сериал из нулевых снова смотрят миллионы — в одном списке с «Фишером» и «Методом» Читать дальше 22 декабря 2025
Самый спорный эпизод «Тайного советника» на НТВ, о котором говорят зрители — Истрашин стреляет на поражение, но последствий ноль Самый спорный эпизод «Тайного советника» на НТВ, о котором говорят зрители — Истрашин стреляет на поражение, но последствий ноль Читать дальше 20 декабря 2025
«Лучший сериал за последнее время»: в свежем проекте СТС с Ароновой зрители узнали самих себя — попал точно в цель «Лучший сериал за последнее время»: в свежем проекте СТС с Ароновой зрители узнали самих себя — попал точно в цель Читать дальше 20 декабря 2025
Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними Читать дальше 19 декабря 2025
5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк» 5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк» Читать дальше 19 декабря 2025
2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы 2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы Читать дальше 19 декабря 2025
Когда одно ограбление может поссорить Японию и США: свежий детективный сериал «1972: Светлячки на пляже» проглотите за вечер Когда одно ограбление может поссорить Японию и США: свежий детективный сериал «1972: Светлячки на пляже» проглотите за вечер Читать дальше 19 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше