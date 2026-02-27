Меню
Киноафиша Статьи Этот российский сериал о маньяке не зря сравнивают с «Ганнибалом»: «Бегут мурашки»

27 февраля 2026 09:54
Кадры из сериалов «Внутри убийцы», «Ганнибал»

Лента удержит внимание до финала.

Когда речь заходит о мрачных историях про маньяков, обычно вспоминают западные сериалы, но последние годы доказали, что и в России умеют снимать не хуже. Мини‑сериал Владимира Мирзоева «Внутри убийцы», вышедший по мотивам бестселлера Майка Омера, заставил зрителей вздрогнуть и тут же припомнить культового «Ганнибала».

Сравнение это не случайное — та же тягучая атмосфера и глубокое погружение в психологию преступника.

Сюжет сериала «Внутри убийцы»

В центре истории — криминальный психолог и профайлер Зоя Волгина вместе со следователем Тимофеем Волохом пытаются выйти на след изощрённого убийцы, который душит молодых женщин.

Но маньяк не просто расправляется с жертвами — он превращает их тела в жуткие арт‑объекты, бальзамируя и оставляя на всеобщее обозрение в самых неожиданных местах, словно дразня и полицию, и горожан.

Кадр из сериала «Внутри убийцы»

Детали сериала

Особенность сериала — две параллельные линии: одна разворачивается в Петербурге, где идёт охота на маньяка, другая уводит зрителя в прошлое героини, в Троицк, и эти воспоминания напрямую связаны с нынешними преступлениями.

Зоя Волгина будто смотрит на мир глазами убийцы — её способность воссоздавать детали преступлений вызвала у зрителей стойкое дежавю. Рецензенты сразу вспомнили «Ганнибала» с Мадсом Миккельсеном.

«Давящая атмосфера и психологическая дуэль, аж бегут мурашки — все за что я так любила "Ганнибала"», — пишут в Сети.

На «Кинопоиске» у сериала 7,4, зрители в отзывах предупреждают: первую серию придётся перетерпеть, она вялая, зато потом начинается настоящая игра в кошки‑мышки. Критики, как водится, цепляются к мелочам — кому‑то мешает обнажёнка, кто‑то морщится от явных заимствований, а некоторые уверены, что «Фишер» был лучше.

Но для тех, кто давно ждал качественный отечественный триллер, «Внутри убийцы» оказался очень приятным сюрпризом.

Фото: Кадры из сериалов «Внутри убийцы», «Ганнибал»
Светлана Левкина
