Этот российский сериал 2026 года даст фору и «Трассе», и «Хрустальному»: каждая серия давит на зрителя все сильнее

7 апреля 2026 18:08
Кадр из сериала «Отпечатки»

Тема тяжелая, но он стоит внимания.

Российские криминальные триллеры давно заняли особое место в индустрии. Мрачная атмосфера, сложные персонажи и болезненные темы — именно этим проекты вроде «Фишера» или «Чикатило» цепляют зрителей.

Новый сериал «Отпечатки» продолжает эту традицию, но делает ставку на еще более тяжелую историю, связанную с детским домом и тайнами прошлого. По атмосфере проект больше похож на «Трассу» или «Хрустальный» с Антоном Васильевым.

Сюжет, который сразу задает тревожный тон

События разворачиваются в вымышленном городе Заречный, где происходит жестокое убийство женщины и её детей. Под подозрение попадает муж, который исчезает сразу после преступления. Однако следователь Яна не верит в его виновность — ведь она знает мужчину по детскому дому.

Вскоре выясняется, что подобные преступления уже происходили ранее. И все они связаны с бывшими воспитанниками одного интерната. Постепенно расследование превращается в мрачную историю о детстве, которое оставило слишком болезненные следы.

Акиньшина и Чеботарев — главное достоинство сериала

Главный козырь проекта — актерский дуэт Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарева.

Акиньшина играет жесткую и замкнутую следовательницу, которая привыкла полагаться только на себя. Её героиня не боится конфликтов и готова идти до конца, чтобы раскрыть правду.

Чеботарев же появляется в непривычном амплуа — его персонаж суров, молчалив и не склонен доверять окружающим. Такой контраст делает их взаимодействие особенно напряженным и интересным.

Стоит ли смотреть «Отпечатки»

Сериал получился крепким криминальным триллером с тревожной атмосферой и сильными актерами. Но он точно подойдет не всем.

Если вы любите мрачные истории, напряженные расследования и сложных персонажей — «Отпечатки» стоит добавить в список просмотра.

Но если хочется чего-то легкого и позитивного, этот сериал может показаться слишком тяжелым. Здесь нет простых ответов, а каждая серия только усиливает напряжение.

Анастасия Луковникова
«Мое восхищение, уже переплюнул "Хрустальный"»: этот детективный сериал только вышел, а уже столько шума «Мое восхищение, уже переплюнул "Хрустальный"»: этот детективный сериал только вышел, а уже столько шума Читать дальше 3 апреля 2026
В «Праздниках 4» будет не только Аронова, но и новый главный герой: его имя держат в секрете непроста В «Праздниках 4» будет не только Аронова, но и новый главный герой: его имя держат в секрете непроста Читать дальше 8 апреля 2026
После «Князя Андрея» вспомнила Балуева в другой роли: этот сериал 2000-х и детектив, и любовная мелодрама — пройти невозможно После «Князя Андрея» вспомнила Балуева в другой роли: этот сериал 2000-х и детектив, и любовная мелодрама — пройти невозможно Читать дальше 7 апреля 2026
4 российских сериала 2026 года с рейтингом выше 7,5: наш ответ хитам Netflix и HBO 4 российских сериала 2026 года с рейтингом выше 7,5: наш ответ хитам Netflix и HBO Читать дальше 7 апреля 2026
Все зациклились на «Жизни по вызову»: интересные проекты Сарика Андреасяна, о которых вы могли не знать Все зациклились на «Жизни по вызову»: интересные проекты Сарика Андреасяна, о которых вы могли не знать Читать дальше 7 апреля 2026
Две лучшие серии «Универа», которые до сих пор интереснее всех спин-оффов: «Пересматриваю с большим удовольствием» Две лучшие серии «Универа», которые до сих пор интереснее всех спин-оффов: «Пересматриваю с большим удовольствием» Читать дальше 7 апреля 2026
Оторопели после финала российского хита «Твое сердце будет разбито»? У истории есть продолжение — пока только в книге Оторопели после финала российского хита «Твое сердце будет разбито»? У истории есть продолжение — пока только в книге Читать дальше 7 апреля 2026
Сразу два российских сериала выходят со 2 сезоном на этой неделе: и один из них — громкий хит НТВ Сразу два российских сериала выходят со 2 сезоном на этой неделе: и один из них — громкий хит НТВ Читать дальше 7 апреля 2026
Новинка от режиссера «Следа»: новый исторический детектив не так прост — подробности сюжета уже известны Новинка от режиссера «Следа»: новый исторический детектив не так прост — подробности сюжета уже известны Читать дальше 7 апреля 2026
