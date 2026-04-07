Этот российский сериал 2026 года даст фору и «Трассе», и «Хрустальному»: каждая серия давит на зрителя все сильнее

Российские криминальные триллеры давно заняли особое место в индустрии. Мрачная атмосфера, сложные персонажи и болезненные темы — именно этим проекты вроде «Фишера» или «Чикатило» цепляют зрителей.

Новый сериал «Отпечатки» продолжает эту традицию, но делает ставку на еще более тяжелую историю, связанную с детским домом и тайнами прошлого. По атмосфере проект больше похож на «Трассу» или «Хрустальный» с Антоном Васильевым.

Сюжет, который сразу задает тревожный тон

События разворачиваются в вымышленном городе Заречный, где происходит жестокое убийство женщины и её детей. Под подозрение попадает муж, который исчезает сразу после преступления. Однако следователь Яна не верит в его виновность — ведь она знает мужчину по детскому дому.

Вскоре выясняется, что подобные преступления уже происходили ранее. И все они связаны с бывшими воспитанниками одного интерната. Постепенно расследование превращается в мрачную историю о детстве, которое оставило слишком болезненные следы.

Акиньшина и Чеботарев — главное достоинство сериала

Главный козырь проекта — актерский дуэт Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарева.

Акиньшина играет жесткую и замкнутую следовательницу, которая привыкла полагаться только на себя. Её героиня не боится конфликтов и готова идти до конца, чтобы раскрыть правду.

Чеботарев же появляется в непривычном амплуа — его персонаж суров, молчалив и не склонен доверять окружающим. Такой контраст делает их взаимодействие особенно напряженным и интересным.

Стоит ли смотреть «Отпечатки»

Сериал получился крепким криминальным триллером с тревожной атмосферой и сильными актерами. Но он точно подойдет не всем.

Если вы любите мрачные истории, напряженные расследования и сложных персонажей — «Отпечатки» стоит добавить в список просмотра.

Но если хочется чего-то легкого и позитивного, этот сериал может показаться слишком тяжелым. Здесь нет простых ответов, а каждая серия только усиливает напряжение.