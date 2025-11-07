Меню
Киноафиша Статьи Напоминает «Настоящего детектива», но с элементами мелодрамы: речь про российский сериал 2015 года с Крюковым

7 ноября 2025 12:19
Кадр из сериала «Пенсильвания»

Хотя детективный сюжет местами проседает.

Когда российское телевидение середины 2010-х решилось на «взрослую» драму о глубинке, вышла «Пенсильвания» (2015) — история, где провинция утопает не в мистике, а в бытовом аду. Здесь нет философских монологов, как у Раста Коула, но есть своя правда — грязная, затянутая и бесконечно русская.

Провинция, в которой даже тишина кажется обвинением

Посёлок Поливаново, который местные с иронией зовут Пенсильванией, живёт по негласным законам: «своих не сдаём», «чужим не верим». Сюда приезжает столичный следователь Морозов (Константин Крюков) — чистый, выбритый, с идеальной папкой и чёткой дикцией. Он должен расследовать похищение ребёнка, но быстро понимает: преступление — лишь верхушка старой гнили.

Каждый житель таит маленькое преступление — моральное, а то и буквальное. Все всё знают, но молчат. И чем глубже Морозов копает, тем яснее: здесь не бывает случайных смертей, только накопленные долги и неотмоленные грехи.

Чернуха как жанр и диагноз

Кадр из сериала «Пенсильвания»

Создатели будто поставили себе задачу — собрать все штампы «русской безысходности». Разруха, пьянство, взятки, бездействие. Женщины пьют не меньше мужчин, те — дерутся, и каждый второй скрывает предательство. Местами сериал напоминает коллаж из газетных хроник — слишком реальный, чтобы не вызывать тоску.

Но именно этим «Пенсильвания» цепляет. В ней нет лоска, нет надежды, зато есть почти документальная правда о местах, где чернуха — не стилистика, а образ жизни.

Сериальная алхимия: детектив плюс мыло

До середины сезона это уверенный детектив с интригой и мрачной визуальной эстетикой. А потом в дело вмешивается мелодрама: любовные треугольники, постельные сцены, обиды и слёзы. Расследование тонет в «мыльной» пене, и сериал начинает спорить сам с собой.

Крюков старается быть героем в белом плаще, но выходит картонно. Зато Евгения Дмитриева вытягивает на себе всё — её героиня Лариса настоящая, хрупкая и сильная, как та самая провинция, которая не сдаётся даже в безнадёге.

В итоге

«Пенсильвания» — странная смесь: полудетектив, полумелодрама, где талант операторов нередко спасает то, что не спасают сценаристы. Это не новый «True Detective», а скорее отражение наших реалий: грязно, тяжело, но почему-то не оторваться.

Для 2015 года это был редкий случай, когда российский сериал попытался быть честным — и за это ему можно многое простить, передает дзен-канал travelstar_ushka.

Ранее мы писали: «Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше.

Фото: Кадр из сериала «Пенсильвания»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
