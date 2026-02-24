Этот российский ретро-сериал с рейтингом 8,4 смотрят семьями: зрители даже не догадываются, что «Шифр» — копия британской картины

Меню
24 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Шифр»

Лента переросла уже рамки адаптации.

Российский детектив «Шифр» появился на экранах в 2019 году и сразу полюбился зрителям за необычную задумку: четыре женщины, которые во время войны работали в разведке и занимались криптоанализом, спустя годы снова объединяются, чтобы помогать следствию раскрывать запутанные преступления в послевоенной Москве.

С тех пор проект разросся до четырёх сезонов, получил зелёный свет на пятый, и сейчас мало кто помнит, что изначально это была адаптация британского оригинала.

«Шифр» как адаптация

«Шифр» на самом деле является «переделкой» британского мини-сериала «Код убийства», но разница между ними колоссальная. Оригинал уложился в два сезона и семь эпизодов, где героини распутали всего три преступления, тогда как отечественная версия только в первом сезоне выдала шестнадцать серий и четыре дела, а всего их накопилось уже четыре сезона.

В британском варианте девушки во время войны трудились в легендарном Блэтчли‑парке в окружении множества сотрудников, а после победы их уникальные способности остались не у дел, и они тренировали ум на кроссвордах. Создатели оригинала старались особо не отклоняться от исторической правды.

В российском же «Шифре» четверо подруг ещё на войне действовали как особая спецкоманда и в одиночку делали ту же работу, для которой англичанам требовалась целая армия персонала — такого, конечно, в реальности не случалось.

Кадр из сериала «Код убийства»

Отзывы зрителей

Таким образом «Шифр» уже давно перерос рамки адаптации, заслужил рейтинг в 8,4 и обзавелся преданной фан-базой.

«Сериал классный. Полное погружение в эпоху. Мне особенно понравились 1 и 2 сезон. Любителям запутанных историй и любителям послевоенного времени советую посмотреть», «Достойный фильм, где мастерски отражена ушедшая эпоха, настроение этой эпохи, люди, которые в ней жили и даже быт. Смотрели семьёй», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериалов «Код убийства», «Шифр»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
