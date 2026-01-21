Этот российский фильм про детскую дружбу получил призы в США, Канаде и Европе — и я обязательно схожу: тем более в главных ролях Васильев и Рязанова

Картина «Мой друг» режиссера Александр Сухарев стартует в прокате 26 февраля. До этого драма успела объехать несколько стран и была замечена на фестивалях, ориентированных не на узкий круг профессионалов, а на живую зрительскую реакцию.
Фестивальный маршрут
«Мой друг» получил награды как лучший фильм на Международном фестивале детского кино в Калифорнии и на Международном фестивале детского и подросткового кино в Витторио-Венето.
В Канаде, на Международном кинофестивале детского кино в Торонто, лента была отмечена призом жюри. Еще одна важная точка маршрута — фестиваль в Назарете, где фильм признали лучшим на русском языке.
История, рассказанная через воспоминание
Сюжет выстроен вокруг простой, но точной рамки. Внучка находит у постели деда, известного писателя, старую тетрадь.
Чтение рукописи возвращает его в детство, где два мальчика — один лишенный возможности ходить, другой ставший его опорой — придумывают игру, способную заменить реальность.
Сказка о русалке постепенно становится способом поверить в будущее и пережить настоящее.
Это не только детское кино
Фильм аккуратно уходит от прямых объяснений. Детская игра со временем оборачивается вопросами, которые возникают уже во взрослом возрасте: кому принадлежит эта история и где проходит граница между вымыслом и памятью.
Именно этот сдвиг делает картину интересной для разной аудитории.
Актеры
Главные роли исполнили Елисей Чучилин и Климентий Кривоносенко.
Взрослый состав — Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дмитрий Куличков, Дина Корзун, Кирилл Гребенщиков, Инна Гомес и Ольга Будина.
