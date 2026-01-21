Меню
Этот российский фильм про детскую дружбу получил призы в США, Канаде и Европе — и я обязательно схожу: тем более в главных ролях Васильев и Рязанова

21 января 2026 17:09
«Мой друг»

Картина выходит к зрителям уже с солидным международным багажом.

Картина «Мой друг» режиссера Александр Сухарев стартует в прокате 26 февраля. До этого драма успела объехать несколько стран и была замечена на фестивалях, ориентированных не на узкий круг профессионалов, а на живую зрительскую реакцию.

Фестивальный маршрут

«Мой друг» получил награды как лучший фильм на Международном фестивале детского кино в Калифорнии и на Международном фестивале детского и подросткового кино в Витторио-Венето.

В Канаде, на Международном кинофестивале детского кино в Торонто, лента была отмечена призом жюри. Еще одна важная точка маршрута — фестиваль в Назарете, где фильм признали лучшим на русском языке.

История, рассказанная через воспоминание

Сюжет выстроен вокруг простой, но точной рамки. Внучка находит у постели деда, известного писателя, старую тетрадь.

Чтение рукописи возвращает его в детство, где два мальчика — один лишенный возможности ходить, другой ставший его опорой — придумывают игру, способную заменить реальность.

Сказка о русалке постепенно становится способом поверить в будущее и пережить настоящее.

«Мой друг»

Это не только детское кино

Фильм аккуратно уходит от прямых объяснений. Детская игра со временем оборачивается вопросами, которые возникают уже во взрослом возрасте: кому принадлежит эта история и где проходит граница между вымыслом и памятью.

Именно этот сдвиг делает картину интересной для разной аудитории.

Актеры

Главные роли исполнили Елисей Чучилин и Климентий Кривоносенко.

Взрослый состав — Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дмитрий Куличков, Дина Корзун, Кирилл Гребенщиков, Инна Гомес и Ольга Будина.

Фото: Кадр из фильма «Мой друг»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
