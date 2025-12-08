Меню
Этот российский детективный сериал вышел в конце ноября практически бесшумно: а ведь это идеальное убийство в Крыму

8 декабря 2025 07:29
Кадр из сериала «Идеальное убийство»

Любителям исторических проектов стоит обратить на него внимание.

Иногда детективы приходят тихо, без фанфар, — а оказываются куда интригующими, чем громкие премьеры. «Идеальное убийство», снятый в Крыму и выпущенный на EPIC+ 27 ноября, именно такой: спокойная поверхность, под которой сразу чувствуется глубина.

Сюжет сериала «Идеальное убийство»

1968 год, Южный берег. Санаторий для партийных избранников — место, где тени подозрений должны растворяться в крымском солнце. Но компания, отправившаяся на катере в укромную бухту, внезапно валится на песок: резкое отравление, и одна из женщин не переживает пикник.

Ситуация парадоксальная — умереть мог любой, значит, убийства как бы нет. И объекта преступления тоже нет. Следователям областного КГБ приходится разбираться в деле, которое само отказывается признаваться преступлением.

Капитан Савченко — человек не из той лиги?

На первый взгляд — да. Его привлекают как «локального» участкового, чтобы закрыть формальности. Но именно он оказывается тем самым неожиданным винтиком, без которого механизм расследования не закрутится.

Чекисты снисходительно улыбаются, но Савченко видит то, что упускают они: фальшь в жестах, тень на лице писателя, нервный смешок столичной парочки, слишком выверенные ответы помощника высокопоставленного номенклатурщика.

И становится ясно: в этой компании каждый играл роль, а настоящие отношения между ними куда сложнее, чем идеальная открытка с южного берега.

Атмосфера съёмок

Проект снимали в Крыму — и это чувствуется: выгоревшие скалы, тихие бухты, санаторные корпуса с их холодной советской парадностью. В кадре — местные актёры, что добавляет подлинности: здесь нет глянца, только правда эпохи, которую обычно реконструируют куда менее точно.

Кто в ролях

Александр Порываев, Геннадий Яковлев, Николай Нечаев, Алексей Кубин, Арина Фроленкова и большая труппа крымских артистов. Это тот случай, когда звёздность не важнее ансамбля — все работают на атмосферу и напряжение.

Где смотреть

Все четыре серии уже доступны для просмотра. EPIC+ выложил их бесплатно, словно приглашая зрителя в историю, где море шепчет одно, а люди — совсем другое.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Идеальное убийство»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
