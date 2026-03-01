Меню
Киноафиша Статьи Этот российских сериал «уделал» по рейтингам даже «Невского» и «Первый отдел»: и в нем тоже снимается Васильев

1 марта 2026 13:46
Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

Новинка прошлого года превратилась в проверенный хит.

Российские детективы давно соревнуются за внимание зрителей, но за последний год в лидеры неожиданно вышел «Подслушано в Рыбинске». Проект с Антоном Васильевым стартовал ярко и сумел не просто закрепиться в эфире, а собрать впечатляющие оценки аудитории. По официальным данным, рейтинг сериала на «КиноПоиске» стабильно превышает 8 баллов. Для отечественного детектива это редкость.

Для сравнения: «Невский» в первых сезонах не демонстрировал таких показателей, а «Первый отдел» хоть и имеет более высокий рейтинг, уступает «Рыбинску» по количеству зрительских оценок. Это говорит о широком интересе аудитории.

Сюжет с необычным поворотом

История строится вокруг журналиста, который внезапно начинает видеть преступления глазами убийцы. Способность пугает героя и одновременно втягивает его в расследование. Более того, он сам оказывается под подозрением. Такой прием добавляет интриги и отличает проект от привычных полицейских драм.

Отдельного внимания заслуживает образ злодея в исполнении Антона Васильева. Его персонаж получился ярким, гротескным и запоминающимся, что выгодно выделяет сериал на фоне других криминальных историй.

Что дальше

Второй сезон уже находится в работе, однако подробности пока не раскрываются. Создатели предпочитают сохранять интригу.

Если ориентироваться на отзывы зрителей и динамику рейтингов, «Подслушано в Рыбинске» действительно можно назвать одним из самых обсуждаемых российских детективов последних лет.

Фото: Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
