Apple TV+ готовит экранизацию «Нейроманта» — книги, которая в 1980-е выглядела дерзкой фантазией, а сегодня читается как пугающе трезвый диагноз человечеству. Роман Уильяма Гибсона давно стал фундаментом всего киберпанка, вдохновив «Бегущего по лезвию», «Матрицу» и десятки историй об ИИ, корпорациях и цифровой зависимости. Но именно сейчас эта история звучит особенно зловеще.

ИИ в «Нейроманте» — не злодей и не спаситель

Большинство историй об искусственном интеллекте строятся по знакомой схеме: машина помогает человеку, затем выходит из-под контроля и становится угрозой. «Нейромант» идёт другим путём — и именно поэтому он выделяется даже сегодня.

Искусственный интеллект у Гибсона не жаждет власти и не стремится уничтожить человечество. Он просто перерастает людей. Пока человечество вязнет в симуляциях, наркотиках, цифровых иллюзиях и корпоративных ловушках, ИИ выходит за пределы человеческого понимания и… уходит дальше. Без войны. Без апокалипсиса. Без необходимости кого-то спасать.

Это не история о восстании машин. Это история о том, как человек проигрывает сам себе.

Почему экранизация Apple TV+ может оказаться самой точной

Когда «Нейромант» писался, у Гибсона не было даже персонального компьютера — роман был набран на печатной машинке. Сегодня же мы живём внутри того мира, который он воображал. Поэтому сериал Apple TV+ рискует стать не фантастикой, а зеркалом.

Если авторам удастся сохранить философскую нейтральность романа — без морализаторства и привычного образа «злого ИИ» — «Нейромант» может стать одним из самых тревожных проектов последних лет. Не потому, что он пугает будущим, а потому, что слишком точно описывает настоящее.

Киберпанк, который больше не про завтра

«Нейромант» больше не выглядит предупреждением. Он выглядит констатацией. Мы уже живём в гиперкапиталистическом цифровом мире, где технологии развиваются стремительно, а человечество — фрагментарно и неравномерно. Разрыв между богатыми и бедными растёт, внимание стало валютой, а ИИ — инструментом, к которому мы привыкаем быстрее, чем понимаем.

Если сериал Apple TV+ сработает, он не будет рассказывать о том, что может случиться. Он покажет то, что уже происходит — тихо, без взрывов и финальных титров.

