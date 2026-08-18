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Киноафиша Статьи Этот роман Стивена Кинга пытались экранизировать трижды: а ведь могла выйти крепкая замена «Игре престолов»

Этот роман Стивена Кинга пытались экранизировать трижды: а ведь могла выйти крепкая замена «Игре престолов»

18 августа 2026 14:00 Проверено редакцией
Стивен Кинг

Каждый раз проект закрывали.

Стивен Кинг остаётся одним из самых востребованных писателей для кино и телевидения: его произведения регулярно получают новые экранизации, иногда сразу в нескольких версиях. Но с некоторыми книгами всё складывается совсем иначе.

Например, «Глаза Дракона» — фэнтезийный роман, который за несколько десятилетий так и не добрался до полноценной экранизации, несмотря на неоднократные попытки.

Неудачные попытки

Роман вышел в 1987 году и заметно отличался от привычного образа Кинга как автора хоррора. Первую попытку перенести его на экран предприняли в 2000 году: французская компания WAMC Entertainment планировала сделать мультфильм, но проект затянулся, а права в итоге были потеряны.

В 2012 году о мини-сериале объявил Syfy, однако работа над ним вскоре остановилась. Ещё одна попытка появилась в 2019 году — Hulu собиралась запустить сериал по книге, но и этот проект до премьеры не дошёл.

Сюжет

История происходит в королевстве Делейн, которым управляет король Роланд — человек добрый, но не слишком способный к государственным делам. У него два сына: Питер, рассудительный и достойный наследник престола, и его младший брат Томас, которому не хватает характера и опыта.

Пользуясь слабостью короля, придворный колдун Флэгг начинает строить собственные планы. Он устраняет королеву Сашу, затем избавляется от Роланда и подстраивает всё так, чтобы в преступлении обвинили Питера.

После суда принца отправляют в Иглу — неприступную тюрьму для государственных преступников. Формально престол переходит к Томасу, но из-за его юного возраста реальная власть оказывается в руках Флэгга.

Мнение фанатов

«Глаза Дракона» выходили примерно в тот же период, что и многие известные романы Кинга, однако остались в их тени. Одна из причин — необычный для писателя жанр: аудитория привыкла видеть в нём прежде всего автора ужасов.

Кроме того, поклонники Кинга обычно не называют эту книгу его главным произведением. Персонажи и сюжет не получили такой популярности, как герои «Оно», «Сияния» или «Кладбища домашних животных».

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Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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