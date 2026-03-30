Русский English
Этот ретро-сериал с Колесниковым обожают зрители, а ведь в нем «наврали» даже в названии: историк по косточкам разобрал «Арбатские тайны»

30 марта 2026 07:58
Кадр из сериала «Арбатские тайны»

Эксперт нашел несоответствия.

Сериал «Арбатские тайны» быстро стал одной из самых громких премьер прошлого года. Сюжет о девушке из детского дома, неожиданно узнавшей, что принадлежит к знатному роду, вызвал большой интерес у зрителей.

Не остался в стороне и историк, который нашел в проекте с Иваном Колесниковым немало недостатков.

Сюжет

Таня Мещерская, выросшая в детском доме, отправляется в Москву, чтобы встретиться с отцом — академиком Рябинским. Единственное, что у нее есть, — это письмо матери и старинная брошь, которую у нее тут же похищают в столице.

Мужчина тепло принимает неожиданно объявившуюся дочь, однако его супруга Мария Павловна встречает девушку без особого восторга. В ходе расспросов выясняется, что сестра Рябинского Киса сомневается, что академик приходится Тане отцом. И подозрения Кисы были не напрасны.

Мнение историка

Специалисты Александр Александрович Черемин отмечает, что сама по себе идея показать судьбы отпрысков дворянских фамилий в советский период интересна. Род Мещерских действительно имелся в истории, его корни уходят в XIII век, а среди представителей династии были крупные государственные чиновники и военачальники.

Однако само название картины, по мнению историка, оказывается обманом. Ведь за все 19 серий ни одна сцена не разворачивается на Арбате.

Положительно ученый оценивает работу с деталями быта, транспортом и окружающей обстановкой.

Среди наиболее заметных промахов — изображение центрифуги на Байконуре, возникновение в одной из сцен теплохода, якобы произведенного в ГДР, а также то, что академика в сериале показали менее обеспеченным, чем он был в реальности.

«В 1959 году академику полагался служебный автомобиль, а его жалованье было очень высоким»,поясняет историк на Дзене.

Субординация в органах госбезопасности также воспроизведена с нарушениями. К тому же прослушка показана на уровне методов дореволюционной сыскной службы, хотя в 50-е годы применялись уже совершенно иные технические средства. Тем не менее, несмотря на все недостатки, историк остался доволен просмотром.

Фото: Кадры из сериала «Арбатские тайны»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
