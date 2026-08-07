Этот ретро-детектив со Смоляковым и Александровой заставит отменить все планы на выходные: круче «Мосгаза», почти как «Место встречи…»

Случается такое нечасто — российский детектив, который не просто держит в напряжении, а буквально гипнотизирует с первой минуты. Именно таким является проект «Художник» из 16 серий. Интрига, атмосфера и игра актёров складываются в идеальную формулу для того, чтобы провести у экрана пару вечером, а то и целые сутки.

Сюжет

Март 1944 года. С фронта один за другим приходят обнадеживающие сводки, но в тылу ситуация всё более тревожная. По стране прокатывается волна жестоких убийств, совершаемых неизвестной бандой. На каждом месте преступления остаются портреты жертв, из-за чего таинственного главаря прозвали Художником. Состав группы постоянно меняется, и правоохранительные органы не могут найти ни одной зацепки.

Расследование поручают майору Ефимову и капитану Сазонову. Вскоре они приходят к выводу, что убийства — лишь верхушка айсберга. Настоящие планы Художника оказываются сложнее и масштабнее, чем может показаться на первый взгляд.

Детали

В центре актёрского состава — Андрей Смоляков в роли майора Ефимова и Александр Горбатов, перевоплотившийся в капитана Сазонова. Женские персонажи, ключевые для сюжета (который, кстати, очень напоминает культовое «Место встречи изменить нельзя»), достались Марине Александровой и Дарье Урсуляк.

«Никак не хотела смотреть почему-то. Потом на всю ночь как залипла», «Захватывает, интересно. Один из лучших сериалов, круче "Мосгаза"!», «Качественный, добротный сериал с отличным подбором актёров», — отметили в Сети.

А если первый сезон из 16 серий оставит на вас впечатление, то можно включить и следующие 12 эпизодов — продолжение проекта вышло в начале этого года.

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