Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской

Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской

13 марта 2026 12:19
Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Вкус у макарун необыкновенный.

Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» покорил миллионы зрителей по всей планете, и дело тут не только в супергеройских подвигах и школьной романтике. Этот французский проект ещё и невероятно аппетитный! Кадры с хрустящими круассанами, свежими багетами и изящными десертами так и намекают: пора прерваться и съесть что-нибудь вкусное.

А что, если приготовить любимое угощение самой Тикки, маленькой квами Леди Баг? Конечно же, это французские макаруны! Нежные, разноцветные, с прослойкой ароматного крема. Мы нашли проверенный рецепт.

Ингредиенты:

Для «ракушек» макарун:

125 г миндальной муки (мелкого помола)

125 г сахарной пудры

50 г яичных белков (комнатной температуры)

50 г сахара

Гелевый или порошковый краситель

Для начинки:

100 г белого шоколада

50 мл жирных сливок

25 г сливочного масла

Ваниль по желанию

Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Процесс

Сначала займёмся «ракушками». Просейте в миску миндальную муку и сахарную пудру, чтобы убрать комочки и сделать будущие макаруны гладкими.

В отдельной чистой посуде взбейте белки: когда появится лёгкая пена, постепенно всыпьте сахар и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. Введите краситель и аккуратно перемешайте.

В три приёма добавьте сухую смесь к белкам, осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх. Тесто должно получиться блестящим и медленно стекать с лопатки лентой.

Переложите его в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсадите на противень с пергаментом небольшие кружочки диаметром около трёх сантиметров. Оставьте заготовки на полчаса-час, чтобы они подсохли и покрылись корочкой.

Духовку разогрейте до 140–150 градусов и выпекайте макаруны примерно 12–15 минут. Готовые «ракушки» должны легко отставать от бумаги. Остудите их прямо на противне.

Теперь готовим начинку. Растопите белый шоколад в микроволновке короткими импульсами, чтобы не перегреть. Сливки доведите до кипения, залейте ими шоколад и оставьте на минуту, затем аккуратно перемешайте до однородности.

Добавьте мягкое масло, ваниль и снова перемешайте. Накройте плёнкой в контакт и уберите в холодильник на час-два, чтобы ганаш загустел.

Когда всё готово, подберите пары для «ракушек» одинакового размера. Переложите ганаш в кондитерский мешок, отсадите немного начинки на плоскую сторону одной половинки и накройте второй, слегка прижав. Готовые макаруны лучше оставить в холодильнике на сутки-двое, чтобы они пропитались и стали нежнее.

Фото: Кадры из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше