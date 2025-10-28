Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Этот продукт нельзя показывать детям»: у «Маши и Медведя» проблемы — не успел выйти 8 сезон, как мульт снова хотят запретить

«Этот продукт нельзя показывать детям»: у «Маши и Медведя» проблемы — не успел выйти 8 сезон, как мульт снова хотят запретить

28 октября 2025 16:40
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Политолог обвинил сериал в подрыве семейных ценностей.

Не успел выйти новый, восьмой сезон «Маши и Медведя», как вокруг него снова поднялся шум. Кажется, этот мультфильм становится ежегодной мишенью для критиков — ровно так же, как сама Маша для усталого Медведя.

На этот раз поводом стала реплика политолога Вадима Попова, заявившего, что проект нужно ограничить к показу на ТВ и стримингах.

Мультфильм вне морали

«Маша и Медведь» давно стал символом российского анимационного экспорта, но чем популярнее сериал, тем чаще ему достаётся от взрослых с серьёзным выражением лица. В одном из интервью изданию политолог Вадим Попов сказал:

«Этот продукт нельзя показывать детям. В нём россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям. Главная героиня живёт одна, без родителей. Странный и опасный пример отчуждения для маленького ребёнка».

Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Старые аргументы — по кругу

Аргументы звучат знакомо: у героини нет семьи, Медведь выполняет функции опекуна, а истеричные сцены «могут навредить детской психике». Но ведь именно в этом и сила мультфильма — показать детскую энергию, игру и доброту без шаблонов морализаторства.

«Маша и Медведь» с одинаковым успехом идёт на YouTube, в Китае и Латинской Америке, и вряд ли миллионы зрителей видят в нём угрозу традициям.

Повторяющийся сюжет

Каждый год — одно и то же: новый сезон, очередной скандал, свежий эксперт с требованием «запретить». Но пока взрослые спорят, дети продолжают смотреть, смеяться и учиться простому — дружбе. И, кажется, это единственная ценность, которая точно никому не вредит.

Читайте также:У непоседы есть секрет: странная деталь в мультфильме «Маша и Медведь», которую фанаты заметили лишь спустя годы

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните серию «Маши и Медведя» под названием «День хороших манер»? Ее посмотрели 127 млн человек и вот почему Помните серию «Маши и Медведя» под названием «День хороших манер»? Ее посмотрели 127 млн человек и вот почему Читать дальше 27 октября 2025
«Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97» «Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97» Читать дальше 25 октября 2025
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52 После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52 Читать дальше 29 октября 2025
Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба Читать дальше 29 октября 2025
Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее Читать дальше 29 октября 2025
Обожаете аниме от Миядзаки? Вот еще три проекта в том же духе, но снятых не на студии Ghibli Обожаете аниме от Миядзаки? Вот еще три проекта в том же духе, но снятых не на студии Ghibli Читать дальше 29 октября 2025
Начнете — и больше не сможете оторваться: 5 увлекательных детективных сериалов с бомбическим сюжетом Начнете — и больше не сможете оторваться: 5 увлекательных детективных сериалов с бомбическим сюжетом Читать дальше 29 октября 2025
«Такое никогда не покажут у нас по ТВ»: корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика «Такое никогда не покажут у нас по ТВ»: корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше