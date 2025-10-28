«Этот продукт нельзя показывать детям»: у «Маши и Медведя» проблемы — не успел выйти 8 сезон, как мульт снова хотят запретить

Не успел выйти новый, восьмой сезон «Маши и Медведя», как вокруг него снова поднялся шум. Кажется, этот мультфильм становится ежегодной мишенью для критиков — ровно так же, как сама Маша для усталого Медведя.

На этот раз поводом стала реплика политолога Вадима Попова, заявившего, что проект нужно ограничить к показу на ТВ и стримингах.

Мультфильм вне морали

«Маша и Медведь» давно стал символом российского анимационного экспорта, но чем популярнее сериал, тем чаще ему достаётся от взрослых с серьёзным выражением лица. В одном из интервью изданию политолог Вадим Попов сказал:

«Этот продукт нельзя показывать детям. В нём россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям. Главная героиня живёт одна, без родителей. Странный и опасный пример отчуждения для маленького ребёнка».

Старые аргументы — по кругу

Аргументы звучат знакомо: у героини нет семьи, Медведь выполняет функции опекуна, а истеричные сцены «могут навредить детской психике». Но ведь именно в этом и сила мультфильма — показать детскую энергию, игру и доброту без шаблонов морализаторства.

«Маша и Медведь» с одинаковым успехом идёт на YouTube, в Китае и Латинской Америке, и вряд ли миллионы зрителей видят в нём угрозу традициям.

Повторяющийся сюжет

Каждый год — одно и то же: новый сезон, очередной скандал, свежий эксперт с требованием «запретить». Но пока взрослые спорят, дети продолжают смотреть, смеяться и учиться простому — дружбе. И, кажется, это единственная ценность, которая точно никому не вредит.

Читайте также:У непоседы есть секрет: странная деталь в мультфильме «Маша и Медведь», которую фанаты заметили лишь спустя годы