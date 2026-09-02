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Этот поступок Промокашки безжалостно вырезали из концовки «Место встречи изменить нельзя»: под угрозой был весь фильм

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Консультантам из милиции вообще не понравился обаятельный бандит.

«Место встречи изменить нельзя» давно разобрано зрителями буквально по кадрам, но даже у такого известного фильма остаются детали, о которых знают далеко не все. В том числе речь идёт о сценах, которые не вошли в окончательную версию.

Один из самых ярких эпизодов был связан с Промокашкой, которого сыграл Иван Бортник, и должен был появиться ближе к финалу.

Роль для Бортника

Владимир Высоцкий хотел, чтобы его друг Иван Бортник исполнил роль Шарапова. Однако руководство настояло на кандидатуре Владимира Конкина. Тогда Станислав Говорухин предложил Бортнику выбрать любую другую роль, и актёр остановился на Промокашке.

Персонажа пришлось фактически создавать самостоятельно. В романе «Эра милосердия» Промокашка не произносит ни одной реплики, поэтому все его фразы и манеру поведения придумал сам Бортник.

Вырезанная сцена

Особенно запомнилась команде съёмка эпизода, в котором бандиты выходят из подвала. Говорухину не нравилось, что сцена получалась слишком простой: преступники молча появлялись из подвала и бросали оружие. Режиссёр попросил Бортника добавить что-нибудь от себя.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Актёр решил использовать воровскую песню «Дочь прокурора». Текст он знал ещё с детства: Бортник рассказывал, что вырос возле площади Трёх вокзалов.

Затем Промокашка импровизировал так, что плюнул Жеглову в лицо. Высоцкий не стал переигрывать сцену и спокойно вытерся, сохранив нужную реакцию своего героя. За ограждением наблюдали многочисленные зрители, и съёмка закончилась аплодисментами.

Но именно этот эпизод в итоге решили убрать. Сцена показалась слишком дерзкой для фильма о милиции: преступник фактически без последствий унижал сотрудника правоохранительных органов.

Милицейское руководство вообще требовало сократить присутствие Промокашки в картине, опасаясь, что такой персонаж может стать слишком привлекательным для зрителей. В результате из фильма исчез и один из самых запоминающихся импровизированных эпизодов, пишет автор Дзен-канала «Заметки инсайдера».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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