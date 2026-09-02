Этот поступок Промокашки безжалостно вырезали из концовки «Место встречи изменить нельзя»: под угрозой был весь фильм

«Место встречи изменить нельзя» давно разобрано зрителями буквально по кадрам, но даже у такого известного фильма остаются детали, о которых знают далеко не все. В том числе речь идёт о сценах, которые не вошли в окончательную версию.

Один из самых ярких эпизодов был связан с Промокашкой, которого сыграл Иван Бортник, и должен был появиться ближе к финалу.

Роль для Бортника

Владимир Высоцкий хотел, чтобы его друг Иван Бортник исполнил роль Шарапова. Однако руководство настояло на кандидатуре Владимира Конкина. Тогда Станислав Говорухин предложил Бортнику выбрать любую другую роль, и актёр остановился на Промокашке.

Персонажа пришлось фактически создавать самостоятельно. В романе «Эра милосердия» Промокашка не произносит ни одной реплики, поэтому все его фразы и манеру поведения придумал сам Бортник.

Вырезанная сцена

Особенно запомнилась команде съёмка эпизода, в котором бандиты выходят из подвала. Говорухину не нравилось, что сцена получалась слишком простой: преступники молча появлялись из подвала и бросали оружие. Режиссёр попросил Бортника добавить что-нибудь от себя.

Актёр решил использовать воровскую песню «Дочь прокурора». Текст он знал ещё с детства: Бортник рассказывал, что вырос возле площади Трёх вокзалов.

Затем Промокашка импровизировал так, что плюнул Жеглову в лицо. Высоцкий не стал переигрывать сцену и спокойно вытерся, сохранив нужную реакцию своего героя. За ограждением наблюдали многочисленные зрители, и съёмка закончилась аплодисментами.

Но именно этот эпизод в итоге решили убрать. Сцена показалась слишком дерзкой для фильма о милиции: преступник фактически без последствий унижал сотрудника правоохранительных органов.

Милицейское руководство вообще требовало сократить присутствие Промокашки в картине, опасаясь, что такой персонаж может стать слишком привлекательным для зрителей. В результате из фильма исчез и один из самых запоминающихся импровизированных эпизодов, пишет автор Дзен-канала «Заметки инсайдера».

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