Киноафиша Статьи «Это очень просто»: рецепт того самого пирога с ананасами от Бри из «Отчаянных домохозяек» — раскрываем все секреты

10 февраля 2026 08:00
Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Процесс не вызовет сложностей.

Фанаты сериала «Отчаянные домохозяйки» наверняка не пропустили в кадре пресловутый ананасовый тарт. Бри Ван де Камп помогла подруге Габриэль Солис, вовремя предоставив идеальный пирог.

«Это очень просто», — уверяла Габриэль своего мужа, хотя не имела никакого отношения к готовке.

Но действительно, этот кулинарный шедевр оказался вполне доступным для домашнего приготовления. Мы выяснили рецепт и готовы им поделиться.

Для этого тарта вам понадобятся простые ингредиенты: сливочное масло (205 г), сахар (200 г), мука (200 г), два яйца, жирная сметана (200 г) и консервированные ананасы (8 долек). Не забудьте про разрыхлитель теста.

Начните с приготовления начинки. Для этого растопите немного масла и сахара на сковороде. Добавьте дольки ананаса и обжаривайте, пока смесь не приобретёт красивый карамельный оттенок.

Приготовление теста тоже не займёт много времени. Взбейте размягчённое масло с сахаром. Затем введите яйца, сметану, а потом просеянную муку вместе с разрыхлителем.

После этого переложите карамелизованные ананасы в форму для выпечки и равномерно распределите их по дну. Сверху аккуратно выложите приготовленное тесто.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Чтобы внутри не оставалось лишнего воздуха, слегка встряхните и постучите формой по столу. Отправьте её в духовку, разогретую до 180 градусов. Время выпекания составит примерно 30–40 минут.

Ключевой трюк, который использовала Бри, — это перевернуть пирог сразу же, как достанете его из духовки. Это нужно сделать, пока карамельный слой ещё горячий и не затвердел.

Дождитесь, пока десерт полностью остынет. После этого можно спокойно нарезать его, заварить чай и погрузиться в атмосферу любимого сериала, включив любую серию о жизни домохозяек с улицы Вистерия Лейн.

Фото: Кадры из сериала «Отчаянные домохозяйки»
Светлана Левкина
